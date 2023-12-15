https://ria.ru/20231215/konflikt-1916079458.html
Песков обвинил Запад в продлении конфликта на Украине
Песков обвинил Запад в продлении конфликта на Украине - РИА Новости, 15.12.2023
Песков обвинил Запад в продлении конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Запад и США в продлении конфликта на Украине и передаче Киеву противоречивых сообщений о поддержке, которую РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:27
2023-12-15T17:27
2023-12-15T17:47
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Запад и США в продлении конфликта на Украине и передаче Киеву противоречивых сообщений о поддержке, которую он получит, сообщает NBC."Песков также обвинил США и Запад в ненужном продлении войны на Украине и передаче Киеву противоречивых сообщений о поддержке, которую он получит", - говорится в сообщении телеканала, интервью которому дал Песков."Он (Песков) обвинил Вашингтон в том, что он бросает на ветер миллиарды долларов налогоплательщиков, предоставляя военную и финансовую помощь Киеву", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
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украина, в мире, сша, киев, дмитрий песков
Украина, В мире, США, Киев, Дмитрий Песков
Песков обвинил Запад в продлении конфликта на Украине
Песков обвинил США и Запад в продлении конфликта на Украине