https://ria.ru/20231215/konflikt-1916079458.html

Песков обвинил Запад в продлении конфликта на Украине

Песков обвинил Запад в продлении конфликта на Украине - РИА Новости, 15.12.2023

Песков обвинил Запад в продлении конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Запад и США в продлении конфликта на Украине и передаче Киеву противоречивых сообщений о поддержке, которую РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:27

2023-12-15T17:27

2023-12-15T17:47

украина

в мире

сша

киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Запад и США в продлении конфликта на Украине и передаче Киеву противоречивых сообщений о поддержке, которую он получит, сообщает NBC."Песков также обвинил США и Запад в ненужном продлении войны на Украине и передаче Киеву противоречивых сообщений о поддержке, которую он получит", - говорится в сообщении телеканала, интервью которому дал Песков."Он (Песков) обвинил Вашингтон в том, что он бросает на ветер миллиарды долларов налогоплательщиков, предоставляя военную и финансовую помощь Киеву", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

украина

сша

киев

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украина, в мире, сша, киев, дмитрий песков