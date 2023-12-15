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Княжевская: рядом со станцией МЦД Моссельмаш построят деловой комплекс - РИА Новости, 15.12.2023
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13:13 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/knyazhevskaya-1916001597.html
Княжевская: рядом со станцией МЦД Моссельмаш построят деловой комплекс
Княжевская: рядом со станцией МЦД Моссельмаш построят деловой комплекс - РИА Новости, 15.12.2023
Княжевская: рядом со станцией МЦД Моссельмаш построят деловой комплекс
Рядом со станцией МЦД-3 Моссельмаш на севере Москвы построят деловой комплекс на 500 тысяч квадратных метров, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:13
2023-12-15T13:13
москва
юлиана княжевская
московское центральное кольцо (мцк)
москомархитектура
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МОСКВА, 15 дек - РИА Недвижимость. Рядом со станцией МЦД-3 Моссельмаш на севере Москвы построят деловой комплекс на 500 тысяч квадратных метров, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "Развитие территории, прилегающей к Московским центральным диаметрам закономерно. Благодаря запуску МЦД город кратно улучшил транспортную доступность этих территорий, а следовательно - и их инвестиционную привлекательность. Уверена, новые объекты в этом районе улучшат транспортную инфраструктуру и создадут новые рабочие места", - приводит ее слова пресс-служба ведомства. Строительство будет идти на территории более 400 гектаров, для которой уже утвержден проект планировки. Он предусматривает создание на базе станций МЦД-3 Лихоборы и Моссельмаш современных городских вокзалов, размещение жилых кварталов и общественной застройки, указывается в сообщении. "Общественная застройка будет представлена в виде делового комплекса общей площадью около 500 тысяч квадратных метров. Благодаря ему появится более 13 тысяч рабочих мест", - говорится в нем. Кроме того, здесь появится несколько внеуличных пешеходных переходов: через Дмитровское шоссе в районе Ильменского проезда, через пути МЦД в районе станции Моссельмаш и через пути МЦК в районе станции Лихоборы. Также планируется реконструкция и продление нескольких улиц. "Эта территория довольно насыщена с точки зрения транспортной доступности. Проходит Северо-Восточная хорда, на станции Лихоборы она пересекается одновременно с путями МЦК и МЦД. Поэтому дополнительное развитие транспортной инфраструктуры и общественная застройка в этом месте вполне закономерны", - добавила Княжевская.
https://ria.ru/20231205/ivolga-1913834944.html
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москва, юлиана княжевская, московское центральное кольцо (мцк), москомархитектура
Москва, Юлиана Княжевская, Московское центральное кольцо (МЦК), Москомархитектура

Княжевская: рядом со станцией МЦД Моссельмаш построят деловой комплекс

© МоскомархитектураЮлиана Княжевская
Юлиана Княжевская
© Москомархитектура
Юлиана Княжевская . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Недвижимость. Рядом со станцией МЦД-3 Моссельмаш на севере Москвы построят деловой комплекс на 500 тысяч квадратных метров, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Развитие территории, прилегающей к Московским центральным диаметрам закономерно. Благодаря запуску МЦД город кратно улучшил транспортную доступность этих территорий, а следовательно - и их инвестиционную привлекательность. Уверена, новые объекты в этом районе улучшат транспортную инфраструктуру и создадут новые рабочие места", - приводит ее слова пресс-служба ведомства.
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Строительство будет идти на территории более 400 гектаров, для которой уже утвержден проект планировки. Он предусматривает создание на базе станций МЦД-3 Лихоборы и Моссельмаш современных городских вокзалов, размещение жилых кварталов и общественной застройки, указывается в сообщении.
"Общественная застройка будет представлена в виде делового комплекса общей площадью около 500 тысяч квадратных метров. Благодаря ему появится более 13 тысяч рабочих мест", - говорится в нем.
Кроме того, здесь появится несколько внеуличных пешеходных переходов: через Дмитровское шоссе в районе Ильменского проезда, через пути МЦД в районе станции Моссельмаш и через пути МЦК в районе станции Лихоборы. Также планируется реконструкция и продление нескольких улиц.
"Эта территория довольно насыщена с точки зрения транспортной доступности. Проходит Северо-Восточная хорда, на станции Лихоборы она пересекается одновременно с путями МЦК и МЦД. Поэтому дополнительное развитие транспортной инфраструктуры и общественная застройка в этом месте вполне закономерны", - добавила Княжевская.
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МоскваЮлиана КняжевскаяМосковское центральное кольцо (МЦК)Москомархитектура
 
 
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