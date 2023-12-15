https://ria.ru/20231215/knyazhevskaya-1916001597.html

Княжевская: рядом со станцией МЦД Моссельмаш построят деловой комплекс

Княжевская: рядом со станцией МЦД Моссельмаш построят деловой комплекс - РИА Новости, 15.12.2023

Княжевская: рядом со станцией МЦД Моссельмаш построят деловой комплекс

Рядом со станцией МЦД-3 Моссельмаш на севере Москвы построят деловой комплекс на 500 тысяч квадратных метров, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:13

2023-12-15T13:13

2023-12-15T13:13

москва

юлиана княжевская

московское центральное кольцо (мцк)

москомархитектура

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МОСКВА, 15 дек - РИА Недвижимость. Рядом со станцией МЦД-3 Моссельмаш на севере Москвы построят деловой комплекс на 500 тысяч квадратных метров, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "Развитие территории, прилегающей к Московским центральным диаметрам закономерно. Благодаря запуску МЦД город кратно улучшил транспортную доступность этих территорий, а следовательно - и их инвестиционную привлекательность. Уверена, новые объекты в этом районе улучшат транспортную инфраструктуру и создадут новые рабочие места", - приводит ее слова пресс-служба ведомства. Строительство будет идти на территории более 400 гектаров, для которой уже утвержден проект планировки. Он предусматривает создание на базе станций МЦД-3 Лихоборы и Моссельмаш современных городских вокзалов, размещение жилых кварталов и общественной застройки, указывается в сообщении. "Общественная застройка будет представлена в виде делового комплекса общей площадью около 500 тысяч квадратных метров. Благодаря ему появится более 13 тысяч рабочих мест", - говорится в нем. Кроме того, здесь появится несколько внеуличных пешеходных переходов: через Дмитровское шоссе в районе Ильменского проезда, через пути МЦД в районе станции Моссельмаш и через пути МЦК в районе станции Лихоборы. Также планируется реконструкция и продление нескольких улиц. "Эта территория довольно насыщена с точки зрения транспортной доступности. Проходит Северо-Восточная хорда, на станции Лихоборы она пересекается одновременно с путями МЦК и МЦД. Поэтому дополнительное развитие транспортной инфраструктуры и общественная застройка в этом месте вполне закономерны", - добавила Княжевская.

https://ria.ru/20231205/ivolga-1913834944.html

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москва, юлиана княжевская, московское центральное кольцо (мцк), москомархитектура