https://ria.ru/20231215/khamas-1915934123.html

Белый дом заявил, что дни лидера ХАМАС в секторе Газа "сочтены"

Белый дом заявил, что дни лидера ХАМАС в секторе Газа "сочтены" - РИА Новости, 15.12.2023

Белый дом заявил, что дни лидера ХАМАС в секторе Газа "сочтены"

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что дни главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара "сочтены", и напомнил, что у... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T02:05

2023-12-15T02:05

2023-12-15T02:05

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что дни главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара "сочтены", и напомнил, что у него на руках кровь американцев. Израильтяне регулярно озвучивают угрозы в адрес ушедшего в подполье Синвара, но первое высказывание представителя Белого дома на ту же тему может указывать на вовлеченность США в охоту за ним. "Я думаю, что можно с уверенность говорить, что дни Яхьи Синвара, как военного лидера ХАМАС, сочтены. Я также думаю, что неважно, сколько времени это займет... Правосудие свершится", - сказал чиновник. Он напомнил, что при нападении ХАМАС на юг Израиля погибли 38 граждан США, еще несколько американцев остаются в плену в секторе Газа.

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в мире, сша, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году