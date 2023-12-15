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Россия предложила помощь в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе - РИА Новости, 15.12.2023
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14:32 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/kavkaz-1916027840.html
Россия предложила помощь в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе
Россия предложила помощь в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе - РИА Новости, 15.12.2023
Россия предложила помощь в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе
Россия готова продолжать помощь в разблокировании транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, в том числе железнодорожных, заявил журналистам в Ереване... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:32
2023-12-15T14:32
россия
армения
азербайджан
алексей оверчук
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Россия готова продолжать помощь в разблокировании транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, в том числе железнодорожных, заявил журналистам в Ереване вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, разблокирование коммуникаций в регионе осуществляется в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Армении, Азербайджана и России, для этого создана рабочая группа с председательством вице-премьеров трех стран. "Это рабочая группа собиралась, выработаны документы, которые находятся в высокой степени готовности. Прежде всего речь идет о разблокировании железнодорожного сообщения. Мы готовы продолжать эту работу, РФ выступает как посредник. Если стороны готовы продолжать эту работу, мы тоже готовы здесь участвовать", - сказал Оверчук по итогам заседания двусторонней межправкомиссии. По его словам, положительным моментом является то, что стороны начинают между собой напрямую работать. В январе 2021 года после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа отвечает за вопросы восстановления и сооружения новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок между Арменией и Азербайджаном и через две страны.
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россия, армения, азербайджан, алексей оверчук, ильхам алиев, никол пашинян, в мире
Россия, Армения, Азербайджан, Алексей Оверчук, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, В мире
Россия предложила помощь в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе

Оверчук: Россия готова помочь в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе

© Фото : Правительство РоссииВице-премьер Алексей Оверчук и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване
Вице-премьер Алексей Оверчук и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : Правительство России
Вице-премьер Алексей Оверчук и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване
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ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Россия готова продолжать помощь в разблокировании транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, в том числе железнодорожных, заявил журналистам в Ереване вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По его словам, разблокирование коммуникаций в регионе осуществляется в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Армении, Азербайджана и России, для этого создана рабочая группа с председательством вице-премьеров трех стран.
«
"Это рабочая группа собиралась, выработаны документы, которые находятся в высокой степени готовности. Прежде всего речь идет о разблокировании железнодорожного сообщения. Мы готовы продолжать эту работу, РФ выступает как посредник. Если стороны готовы продолжать эту работу, мы тоже готовы здесь участвовать", - сказал Оверчук по итогам заседания двусторонней межправкомиссии.
По его словам, положительным моментом является то, что стороны начинают между собой напрямую работать.
В январе 2021 года после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа отвечает за вопросы восстановления и сооружения новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок между Арменией и Азербайджаном и через две страны.
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