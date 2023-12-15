https://ria.ru/20231215/kanal-1916086253.html

Северо-Крымский канал запустят после окончания СВО, сообщил Аксенов

Северо-Крымский канал запустят после окончания СВО, сообщил Аксенов - РИА Новости, 15.12.2023

Северо-Крымский канал запустят после окончания СВО, сообщил Аксенов

Подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу будет возобновлена после окончания специальной военной операции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:55

2023-12-15T17:55

2023-12-15T17:55

россия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу будет возобновлена после окончания специальной военной операции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Вода в Северо-Крымский канал подаваться все равно будет после нашей победы в специальной военной операции. Сейчас в связи с боевыми действиями и разрушениями террористами плотины Каховской ГЭС воды нет, но сегодняшние условия позволяют говорить о том, что восстановление подачи воды в Северо-Крымский канал в кратчайшие сроки возможно очень быстро и эффективно", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, сейчас для нужд Крыма воды достаточно. "В целом Крыму никакая водная блокада не угрожает. Принятые ранее меры позволяют говорить о том, что воды достаточно для обеспечения бытовых нужд в полном объеме", - подчеркнул Аксенов. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

https://ria.ru/20231215/avariya-1915938588.html

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россия, сергей аксенов (политик)