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Северо-Крымский канал запустят после окончания СВО, сообщил Аксенов - РИА Новости, 15.12.2023
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17:55 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/kanal-1916086253.html
Северо-Крымский канал запустят после окончания СВО, сообщил Аксенов
Северо-Крымский канал запустят после окончания СВО, сообщил Аксенов - РИА Новости, 15.12.2023
Северо-Крымский канал запустят после окончания СВО, сообщил Аксенов
Подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу будет возобновлена после окончания специальной военной операции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:55
2023-12-15T17:55
россия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу будет возобновлена после окончания специальной военной операции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Вода в Северо-Крымский канал подаваться все равно будет после нашей победы в специальной военной операции. Сейчас в связи с боевыми действиями и разрушениями террористами плотины Каховской ГЭС воды нет, но сегодняшние условия позволяют говорить о том, что восстановление подачи воды в Северо-Крымский канал в кратчайшие сроки возможно очень быстро и эффективно", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, сейчас для нужд Крыма воды достаточно. "В целом Крыму никакая водная блокада не угрожает. Принятые ранее меры позволяют говорить о том, что воды достаточно для обеспечения бытовых нужд в полном объеме", - подчеркнул Аксенов. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.
https://ria.ru/20231215/avariya-1915938588.html
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россия, сергей аксенов (политик)
Россия, Сергей Аксенов (политик)
Северо-Крымский канал запустят после окончания СВО, сообщил Аксенов

Аксенов: подача днепровской воды будет возобновлена после окончания СВО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава Крыма Сергей Аксенов . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу будет возобновлена после окончания специальной военной операции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Вода в Северо-Крымский канал подаваться все равно будет после нашей победы в специальной военной операции. Сейчас в связи с боевыми действиями и разрушениями террористами плотины Каховской ГЭС воды нет, но сегодняшние условия позволяют говорить о том, что восстановление подачи воды в Северо-Крымский канал в кратчайшие сроки возможно очень быстро и эффективно", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, сейчас для нужд Крыма воды достаточно.
"В целом Крыму никакая водная блокада не угрожает. Принятые ранее меры позволяют говорить о том, что воды достаточно для обеспечения бытовых нужд в полном объеме", - подчеркнул Аксенов.
Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.
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