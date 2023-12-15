https://ria.ru/20231215/izrail-1916091145.html

Израиль временно разрешил разгрузку грузовиков с гумпомощью в Газе

Израиль временно разрешил разгрузку грузовиков с гумпомощью в Газе - РИА Новости, 15.12.2023

Израиль временно разрешил разгрузку грузовиков с гумпомощью в Газе

Власти Израиля временно разрешили проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом" и их разгрузку на территории анклава ввиду... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T18:12

2023-12-15T18:12

2023-12-15T18:33

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек - РИА Новости. Власти Израиля временно разрешили проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом" и их разгрузку на территории анклава ввиду ограниченной пропускной способности КПП "Рафах", сообщила в пятницу канцелярия израильского премьера.В канцелярии напомнили, что в рамках достигнутых ранее договоренностей Израиль обязался пропускать продовольствие и гуманитарную помощь из Египта гражданскому населению в секторе Газа в количестве 200 грузовиков в день.Эта помощь поступала в анклав только через КПП "Рафах" на границе с Египтом, который из-за проверок может пропускать лишь 100 грузовиков в день."До сегодняшнего дня этим грузовикам приходилось возвращаться с КПП "Керем-Шалом" на КПП "Рафах", что создавало заторы и препятствовало реализации соглашения между Израилем и США. В целях выполнения соглашения сегодня кабинет министров временно одобрил разгрузку грузовиков на стороне сектора Газа на КПП "Керем Шалом", чтобы они могли не возвращаться на КПП "Рафах", - говорится в сообщении.Решение кабмина предусматривает, что таким способом в сектор Газа будет доставляться только гуманитарная помощь из Египта."США обязались как можно быстрее профинансировать модернизацию контрольно-пропускного пункта "Рафах", чтобы гуманитарная помощь могла переправляться через него только при условии проверки службой безопасности Израиля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, египет