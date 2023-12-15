Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил об уничтожении командного центра батальона ХАМАС в Газе - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/izrail-1915980336.html
Израиль заявил об уничтожении командного центра батальона ХАМАС в Газе
Израиль заявил об уничтожении командного центра батальона ХАМАС в Газе - РИА Новости, 15.12.2023
Израиль заявил об уничтожении командного центра батальона ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила об уничтожении командного центра батальона "Шуджаия" палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:03
2023-12-15T12:03
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902876743_0:156:3072:1883_1920x0_80_0_0_cfdffb991ad8fd80090c08ff0af48898.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила об уничтожении командного центра батальона "Шуджаия" палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. "Войска ЦАХАЛ взяли под контроль центр командования и управления батальона "Шуджаия". Во время операции военнослужащие уничтожили террористов и разрушили вход в туннель, используемый одним из террористов ХАМАС", - говорится в сообщении армии. Для уничтожения центра использовались воздушные силы, танки и инженерные войска. Кроме того, израильские военные в ходе операции впервые применили дрон Maoz для нахождения и уничтожения цели. Израильские военные также за минувшие сутки провели рейд по объектам в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате которого с помощью применения миномета Iron Sting ("Железное жало") был уничтожен склад для хранения оружия. Согласно ЦАХАЛ, военнослужащие нашли и уничтожили входы в туннель, один из которых вел к месту расположения мотоциклов, использовавшихся во время атаки ХАМАС 7 октября. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231211/veto-1914943659.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902876743_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8e1c4498d55e91da449980f0fa07b16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Израиль заявил об уничтожении командного центра батальона ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявил об уничтожении командного центра батальона ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные ведут обстрел территории сектора Газа
Израильские военные ведут обстрел территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные ведут обстрел территории сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила об уничтожении командного центра батальона "Шуджаия" палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
"Войска ЦАХАЛ взяли под контроль центр командования и управления батальона "Шуджаия". Во время операции военнослужащие уничтожили террористов и разрушили вход в туннель, используемый одним из террористов ХАМАС", - говорится в сообщении армии.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
Для уничтожения центра использовались воздушные силы, танки и инженерные войска. Кроме того, израильские военные в ходе операции впервые применили дрон Maoz для нахождения и уничтожения цели.
Израильские военные также за минувшие сутки провели рейд по объектам в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате которого с помощью применения миномета Iron Sting ("Железное жало") был уничтожен склад для хранения оружия. Согласно ЦАХАЛ, военнослужащие нашли и уничтожили входы в туннель, один из которых вел к месту расположения мотоциклов, использовавшихся во время атаки ХАМАС 7 октября.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Вашингтон приговорил сам себя
11 декабря, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала