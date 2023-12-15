https://ria.ru/20231215/izrail-1915980336.html

Израиль заявил об уничтожении командного центра батальона ХАМАС в Газе

Израиль заявил об уничтожении командного центра батальона ХАМАС в Газе - РИА Новости, 15.12.2023

Израиль заявил об уничтожении командного центра батальона ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила об уничтожении командного центра батальона "Шуджаия" палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:03

2023-12-15T12:03

2023-12-15T12:03

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила об уничтожении командного центра батальона "Шуджаия" палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. "Войска ЦАХАЛ взяли под контроль центр командования и управления батальона "Шуджаия". Во время операции военнослужащие уничтожили террористов и разрушили вход в туннель, используемый одним из террористов ХАМАС", - говорится в сообщении армии. Для уничтожения центра использовались воздушные силы, танки и инженерные войска. Кроме того, израильские военные в ходе операции впервые применили дрон Maoz для нахождения и уничтожения цели. Израильские военные также за минувшие сутки провели рейд по объектам в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате которого с помощью применения миномета Iron Sting ("Железное жало") был уничтожен склад для хранения оружия. Согласно ЦАХАЛ, военнослужащие нашли и уничтожили входы в туннель, один из которых вел к месту расположения мотоциклов, использовавшихся во время атаки ХАМАС 7 октября. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа