https://ria.ru/20231215/izrail-1915930779.html

СМИ: США собрали данные по вопросу нарушения Израилем "законов войны"

СМИ: США собрали данные по вопросу нарушения Израилем "законов войны" - РИА Новости, 15.12.2023

СМИ: США собрали данные по вопросу нарушения Израилем "законов войны"

США собрали детальные сведения о действиях израильской армии в секторе Газа, которые позволяют делать выводы о нарушении "законов войны", к соблюдению которых... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T01:14

2023-12-15T01:14

2023-12-15T05:59

в мире

израиль

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россия

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США собрали детальные сведения о действиях израильской армии в секторе Газа, которые позволяют делать выводы о нарушении "законов войны", к соблюдению которых неоднократно призывали американские власти, сообщает газета Politico со ссылкой на источники."Хотя американские чиновники заявляют, что не делают суждений в реальном времени о том, нарушает ли Израиль законы войны, США уже собрали детальные разведывательные сведения, которые могут позволять давать такие оценки", - говорится в публикации.По словам собеседников издания, американская разведка собрала подробную информацию как о действиях Израиля, так и о палестинском движении ХАМАС с самого начала эскалации конфликта 7 октября. К ней, в частности, относятся поражаемые цели, применяемые вооружения и потенциальное количество убитых в результате атак.Помимо самой разведки, по утверждению издания, соответствующей информацией также владеют члены конгресса США. Собирают эти данные чиновники госдепартамента.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч человек.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231214/protest-1915907149.html

https://ria.ru/20231214/pogibshie-1915836718.html

https://ria.ru/20231214/abbas-1915916351.html

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в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году