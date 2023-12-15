https://ria.ru/20231215/inflyatsiya-1916018238.html
В России замедлилась инфляция в годовом выражении
В России замедлилась инфляция в годовом выражении - РИА Новости, 15.12.2023
В России замедлилась инфляция в годовом выражении
Годовая инфляция в России на 11 декабря замедлилась до 7,1% после 7,5%, которые были по итогам ноября, говорится в материалах Банка России по итогам заседания... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:54
2023-12-15T13:54
2023-12-15T13:54
экономика
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Годовая инфляция в России на 11 декабря замедлилась до 7,1% после 7,5%, которые были по итогам ноября, говорится в материалах Банка России по итогам заседания совета директоров. "Годовая инфляция, по оценке на 11 декабря, снизилась до 7,1% после 7,5% в ноябре. Это связано с эффектом высокой базы начала декабря 2022 года, когда произошла внеплановая индексация тарифов на коммунальные услуги", - сообщили в регуляторе.
https://ria.ru/20231207/inflyatsiya-1914446965.html
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экономика, россия
В России замедлилась инфляция в годовом выражении
ЦБ: годовая инфляция замедлилась с 7,5% до 7,1% по итогам ноября