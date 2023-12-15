Суд разрешил польским перевозчикам заблокировать границу с Украиной
RMF: суд разрешил польским перевозчикам заблокировать границу с Украиной
Грузовик на дороге в районе пункта пропуска на границе Польши и Украины. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Польский суд разрешил перевозчикам вновь заблокировать границу с Украиной в пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск", сообщает радиостанция RMF FM.
Ранее глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест польских перевозчиков на границе, запретив их акцию. В то же время заблокированными остаются три других пункта пропуска на границе Польши с Украиной - "Медыка-Шегини", "Рава-Русская - Хребене" и "Краковец-Корчева".
"Окружной суд Люблина в пятницу отменил решение главы гмины Дорохуск, запрещающее акцию перевозчиков перед пунктом пропуска в этой местности. Это означает, что транспортники с понедельника смогут снова протестовать на подъездной дороге к границе с Украиной", - говорится в сообщении.
Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.