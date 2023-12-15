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Суд разрешил польским перевозчикам заблокировать границу с Украиной - РИА Новости, 15.12.2023
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20:43 15.12.2023 (обновлено: 22:52 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/granitsa-1916113493.html
Суд разрешил польским перевозчикам заблокировать границу с Украиной
Суд разрешил польским перевозчикам заблокировать границу с Украиной - РИА Новости, 15.12.2023
Суд разрешил польским перевозчикам заблокировать границу с Украиной
Польский суд разрешил перевозчикам вновь заблокировать границу с Украиной в пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск", сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:43
2023-12-15T22:52
в мире
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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Польский суд разрешил перевозчикам вновь заблокировать границу с Украиной в пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск", сообщает радиостанция RMF FM. Ранее глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест польских перевозчиков на границе, запретив их акцию. В то же время заблокированными остаются три других пункта пропуска на границе Польши с Украиной - "Медыка-Шегини", "Рава-Русская - Хребене" и "Краковец-Корчева". "Окружной суд Люблина в пятницу отменил решение главы гмины Дорохуск, запрещающее акцию перевозчиков перед пунктом пропуска в этой местности. Это означает, что транспортники с понедельника смогут снова протестовать на подъездной дороге к границе с Украиной", - говорится в сообщении. Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231215/polsha-1915982167.html
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в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Суд разрешил польским перевозчикам заблокировать границу с Украиной

RMF: суд разрешил польским перевозчикам заблокировать границу с Украиной

© Фото : Rafal Mekler/XГрузовик на дороге в районе пункта пропуска на границе Польши и Украины
Грузовик на дороге в районе пункта пропуска на границе Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : Rafal Mekler/X
Грузовик на дороге в районе пункта пропуска на границе Польши и Украины. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Польский суд разрешил перевозчикам вновь заблокировать границу с Украиной в пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск", сообщает радиостанция RMF FM.
Ранее глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест польских перевозчиков на границе, запретив их акцию. В то же время заблокированными остаются три других пункта пропуска на границе Польши с Украиной - "Медыка-Шегини", "Рава-Русская - Хребене" и "Краковец-Корчева".
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"Окружной суд Люблина в пятницу отменил решение главы гмины Дорохуск, запрещающее акцию перевозчиков перед пунктом пропуска в этой местности. Это означает, что транспортники с понедельника смогут снова протестовать на подъездной дороге к границе с Украиной", - говорится в сообщении.
Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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