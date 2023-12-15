https://ria.ru/20231215/gosduma-1915985855.html
Володин объявил о закрытии осенней сессии Госдумы
Володин объявил о закрытии осенней сессии Госдумы - РИА Новости, 15.12.2023
Володин объявил о закрытии осенней сессии Госдумы
Спикер ГД Вячеслав Володин объявил о закрытии осенний сессии Госдумы 2023 года, далее депутатам предстоит работа в регионах. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:35
2023-12-15T12:35
2023-12-15T12:44
госдума рф
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин объявил о закрытии осенний сессии Госдумы 2023 года, далее депутатам предстоит работа в регионах."Сессия завершающая 2023 года объявляется закрытой", - сказал он на пленарном заседании.Сессия завершилась под гимн РФ.Далее депутатам предстоит работа в регионах.
https://ria.ru/20231215/volodin-1915985966.html
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госдума рф, россия, вячеслав володин
Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин
Володин объявил о закрытии осенней сессии Госдумы
Володин объявил о закрытии осенней сессии Госдумы 2023 года