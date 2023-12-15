https://ria.ru/20231215/golikova-1915979579.html
Число психологов в образовательных учреждениях выросло, заявила Голикова
Число психологов в образовательных учреждениях выросло, заявила Голикова - РИА Новости, 15.12.2023
Число психологов в образовательных учреждениях выросло, заявила Голикова
Число педагогов-психологов в дошкольных общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях увеличилось на 3% за 2022-2023 учебный год и достигло РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:59
2023-12-15T11:59
2023-12-15T16:33
общество
россия
татьяна голикова
год педагога и наставника
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число педагогов-психологов в дошкольных общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях увеличилось на 3% за 2022-2023 учебный год и достигло 55 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова "В результате проделанной работы численность педагогов-психологов в 2022-2023 учебных годах в дошкольных общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях увеличилась на 3% и достигла 55 тысяч человек", - сказала Голикова в ходе заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Она также отметила, что в ближайшее время на заседании государственного совета под руководством главы государства будут подведены итоги года педагога и наставника. "Наверное, самым эмоционально ярким событием 2023 года был состоявшийся недавно второй всероссийский литературный конкурс незрячих людей имени Асадова (Эдуарда, советского поэта и прозаика - ред.) . Это потрясающие люди, удивительные судьбы, таланты", - поделилась Голикова.
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Год педагога и наставника
Число психологов в образовательных учреждениях выросло, заявила Голикова
Голикова: число педагогов-психологов в образовательных учреждениях выросло на 3%
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число педагогов-психологов в дошкольных общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях увеличилось на 3% за 2022-2023 учебный год и достигло 55 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
"В результате проделанной работы численность педагогов-психологов в 2022-2023 учебных годах в дошкольных общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях увеличилась на 3% и достигла 55 тысяч человек", - сказала Голикова в ходе заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Она также отметила, что в ближайшее время на заседании государственного совета под руководством главы государства будут подведены итоги года педагога и наставника.
"Наверное, самым эмоционально ярким событием 2023 года был состоявшийся недавно второй всероссийский литературный конкурс незрячих людей имени Асадова (Эдуарда, советского поэта и прозаика - ред.) . Это потрясающие люди, удивительные судьбы, таланты", - поделилась Голикова.
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