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Гладков рассказал о завершении смены в белгородском центре "Воин"
Гладков рассказал о завершении смены в белгородском центре "Воин" - РИА Новости, 15.12.2023
Гладков рассказал о завершении смены в белгородском центре "Воин"
Военно-спортивный патриотический центр "Воин", в котором завершилась очередная смена в Белгороде, помогает формировать подрастающему поколению необходимые для... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:33
2023-12-15T11:33
2023-12-15T11:34
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 15 дек – РИА Новости. Военно-спортивный патриотический центр "Воин", в котором завершилась очередная смена в Белгороде, помогает формировать подрастающему поколению необходимые для жизни навыки, учат взаимовыручке и любви к своей стране, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сегодня (в пятницу) завершающий день для смены военно-спортивного патриотического центра "Воин" в Белгороде. Проект, который был поддержан нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы стали одним из 12 пилотных регионов, и мы стали единственным регионом, который начал тиражирование на муниципальном уровне этого проекта", - написал Гладков. Он рассказал о том, что сегодня в регионе работает уже 12 центров в 12 муниципалитетах, через них прошло 2,5 тысячи детей. Глава региона выразил уверенность, что воспоминания о нахождении и обучении в центре останутся с детьми на всю жизнь и те навыки, которые уже сформированы, кому-то пригодятся. "Мальчишкам, в первую очередь, которые будут служить в Вооружённых силах Российской Федерации, но главное – это боевая выручка, взаимопомощь, уважение к людям, любовь к нашей великой стране. Я думаю, что именно направление на патриотическое воспитание является главным и основным в работе данного центра", - резюмировал губернатор. Ранее глава региона отмечал, что центры развития военно-спортивной подготовки "Воин" в Белгородской области становятся все более востребованными у молодежи прифронтового региона.
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 15 дек – РИА Новости. Военно-спортивный патриотический центр "Воин", в котором завершилась очередная смена в Белгороде, помогает формировать подрастающему поколению необходимые для жизни навыки, учат взаимовыручке и любви к своей стране, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Сегодня (в пятницу) завершающий день для смены военно-спортивного патриотического центра "Воин" в Белгороде. Проект, который был поддержан нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы стали одним из 12 пилотных регионов, и мы стали единственным регионом, который начал тиражирование на муниципальном уровне этого проекта", - написал Гладков.
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Он рассказал о том, что сегодня в регионе работает уже 12 центров в 12 муниципалитетах, через них прошло 2,5 тысячи детей. Глава региона выразил уверенность, что воспоминания о нахождении и обучении в центре останутся с детьми на всю жизнь и те навыки, которые уже сформированы, кому-то пригодятся.
"Мальчишкам, в первую очередь, которые будут служить в Вооружённых силах Российской Федерации, но главное – это боевая выручка, взаимопомощь, уважение к людям, любовь к нашей великой стране. Я думаю, что именно направление на патриотическое воспитание является главным и основным в работе данного центра", - резюмировал губернатор.
Ранее глава региона отмечал, что центры развития военно-спортивной подготовки "Воин" в Белгородской области становятся все более востребованными у молодежи прифронтового региона.
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