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В Красноярске возбудили дело после гибели в больнице годовалой девочки - РИА Новости, 15.12.2023
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06:29 15.12.2023 (обновлено: 07:19 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/gibel-1915942312.html
В Красноярске возбудили дело после гибели в больнице годовалой девочки
В Красноярске возбудили дело после гибели в больнице годовалой девочки - РИА Новости, 15.12.2023
В Красноярске возбудили дело после гибели в больнице годовалой девочки
В Красноярске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели годовалой девочки в медучреждении, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T06:29
2023-12-15T07:19
происшествия
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 15 дек – РИА Новости. В Красноярске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели годовалой девочки в медучреждении, сообщает региональный главк СК."Возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалой девочки в медицинском учреждении города Красноярска по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Следователи предварительно установили, что 16 ноября у ребенка наблюдались признаки простудного заболевания и кашель. Мать проводила лечение сама, в том числе при помощи антибиотика, однако 18 ноября состояние девочки резко ухудшилось, и она была госпитализирована. Несмотря на терапию в больнице, ребенок скончался 26 ноября. В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.
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красноярск
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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске возбудили дело после гибели в больнице годовалой девочки

СК: в Красноярске после гибели годовалой девочки в больнице возбудили дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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КРАСНОЯРСК, 15 дек – РИА Новости. В Красноярске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели годовалой девочки в медучреждении, сообщает региональный главк СК.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалой девочки в медицинском учреждении города Красноярска по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Следователи предварительно установили, что 16 ноября у ребенка наблюдались признаки простудного заболевания и кашель. Мать проводила лечение сама, в том числе при помощи антибиотика, однако 18 ноября состояние девочки резко ухудшилось, и она была госпитализирована. Несмотря на терапию в больнице, ребенок скончался 26 ноября.
В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.
Городской автобус - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса в мороз
12 декабря, 11:33
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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