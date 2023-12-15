Посол США посетила журналиста WSJ Гершковича
Посол США посетила в пятницу обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича
Эван Гершкович. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Посол США Линн Трейси посетила в пятницу обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, говорится в сообщении посольства США.
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"Посол Трейси посетила сегодня неправомерно задержанного репортера Эвана Гершковича после того как накануне Мосгорсуд в четвертый раз отклонил его апелляцию. Он сохраняет бодрость и благодарит за поддержку семью, друзей и всех, кто следит за его тяжелой ситуацией уже более 250 дней", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Накануне Московский городской суд отказался отпустить из СИЗО корреспондента московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Гершкович останется в СИЗО до 30 января 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе большой пресс-конференции по итогам года заявил, что Россия надеется найти решение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича - такое, которое устроит и РФ тоже. По его словам, Россия не отказывается возвращать на родину американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, но договоренности об их обмене должны быть взаимоприемлемыми.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.