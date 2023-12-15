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ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам ХАМАС вдоль границы Газы и Египта

ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам ХАМАС вдоль границы Газы и Египта - РИА Новости, 15.12.2023

ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам ХАМАС вдоль границы Газы и Египта

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на этой неделе нанесла удары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС вдоль границы сектора Газа и Египта, в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:25

2023-12-15T14:25

2023-12-15T14:25

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

в мире

египет

рафах (провинция)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на этой неделе нанесла удары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС вдоль границы сектора Газа и Египта, в том числе по центрам управления, пунктам наблюдения и складам оружия. "На этой неделе... ВВС Израиля атаковали и уничтожили военные объекты, посты охраны, наблюдательные пункты, склады оружия и центры управления и контроля, принадлежащие ХАМАС. Эти цели располагались вдоль границы между сектором Газа и Египтом", - говорится в заявлении в Telegram-канале израильской армии. Удары были нанесены по объектам в районе города Рафах на юге сектора Газа. Как утверждает армия Израиля, использовались ХАМАС в том числе для контрабанды оружия.

израиль

египет

рафах (провинция)

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, египет, рафах (провинция)