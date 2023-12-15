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ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам ХАМАС вдоль границы Газы и Египта
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам ХАМАС вдоль границы Газы и Египта - РИА Новости, 15.12.2023
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам ХАМАС вдоль границы Газы и Египта
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на этой неделе нанесла удары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС вдоль границы сектора Газа и Египта, в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:25
2023-12-15T14:25
2023-12-15T14:25
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
египет
рафах (провинция)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на этой неделе нанесла удары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС вдоль границы сектора Газа и Египта, в том числе по центрам управления, пунктам наблюдения и складам оружия. "На этой неделе... ВВС Израиля атаковали и уничтожили военные объекты, посты охраны, наблюдательные пункты, склады оружия и центры управления и контроля, принадлежащие ХАМАС. Эти цели располагались вдоль границы между сектором Газа и Египтом", - говорится в заявлении в Telegram-канале израильской армии. Удары были нанесены по объектам в районе города Рафах на юге сектора Газа. Как утверждает армия Израиля, использовались ХАМАС в том числе для контрабанды оружия.
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РИА Новости
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, египет, рафах (провинция)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, Египет, Рафах (провинция)
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам ХАМАС вдоль границы Газы и Египта
ЦАХАЛ: армия нанесла удары по военным объектам ХАМАС вдоль границы Газы и Египта