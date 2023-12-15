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Источник: США обсуждают с Израилем снижение интенсивности операции в Газе - РИА Новости, 15.12.2023
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01:22 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/gaza-1915931206.html
Источник: США обсуждают с Израилем снижение интенсивности операции в Газе
Источник: США обсуждают с Израилем снижение интенсивности операции в Газе - РИА Новости, 15.12.2023
Источник: США обсуждают с Израилем снижение интенсивности операции в Газе
США обсуждают с Израилем возможность снижения интенсивности боевых действий в секторе Газа и перехода к более точечным операциям, сказал высокопоставленный... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T01:22
2023-12-15T01:22
в мире
сша
израиль
джо байден
джейк салливан
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США обсуждают с Израилем возможность снижения интенсивности боевых действий в секторе Газа и перехода к более точечным операциям, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. В Израиле сейчас находится советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который обсуждал ход и перспективы военной кампании, организацию гуманитарной помощи, работу над освобождением заложников и послевоенное устройство анклава с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими представителями руководства страны. "На этих, а также предыдущих встречах, равно как и во время звонков между президентом (США Джо Байденом) и премьер-министром шло обсуждение такого рода перехода от операций зачистки высокой интенсивности, которые идут сейчас, к в конечном счете (действиям) более низкой интенсивности с фокусом на высокоценные цели, рейды на основании данных разведки - более узких, хирургических военных целях", - сказал чиновник. Он заявил, что никто с самого начала не считал, что зачистка сектора Газа будет идти "неограниченное время", но отказался конкретизировать предлагаемые сроки перехода к новому этапу кампании. Байден ранее сказал, что США не требуют от Израиля прекращения операции против правящего в анклаве движения ХАМАС, но ставит вопрос о более бережном отношении к местному гражданскому населению.
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в мире, сша, израиль, джо байден, джейк салливан, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Джо Байден, Джейк Салливан, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: США обсуждают с Израилем снижение интенсивности операции в Газе

США обсуждают с Израилем снижение интенсивности операции в секторе Газа

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США обсуждают с Израилем возможность снижения интенсивности боевых действий в секторе Газа и перехода к более точечным операциям, сказал высокопоставленный представитель американской администрации.
В Израиле сейчас находится советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который обсуждал ход и перспективы военной кампании, организацию гуманитарной помощи, работу над освобождением заложников и послевоенное устройство анклава с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими представителями руководства страны.
«
"На этих, а также предыдущих встречах, равно как и во время звонков между президентом (США Джо Байденом) и премьер-министром шло обсуждение такого рода перехода от операций зачистки высокой интенсивности, которые идут сейчас, к в конечном счете (действиям) более низкой интенсивности с фокусом на высокоценные цели, рейды на основании данных разведки - более узких, хирургических военных целях", - сказал чиновник.
Он заявил, что никто с самого начала не считал, что зачистка сектора Газа будет идти "неограниченное время", но отказался конкретизировать предлагаемые сроки перехода к новому этапу кампании.
Байден ранее сказал, что США не требуют от Израиля прекращения операции против правящего в анклаве движения ХАМАС, но ставит вопрос о более бережном отношении к местному гражданскому населению.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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01:14
 
В миреСШАИзраильДжо БайденДжейк СалливанБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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