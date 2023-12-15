https://ria.ru/20231215/gaz-1916055998.html

В Подмосковье одобрили четыре тысячи заявок на льготное подключение газа

В Подмосковье одобрили четыре тысячи заявок на льготное подключение газа - РИА Новости, 15.12.2023

В Подмосковье одобрили четыре тысячи заявок на льготное подключение газа

С начала 2023 года одобрено 4 тысячи заявок от жителей Московской области на предоставление льгот по подключению газа по президентской программе "Социальная... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:55

2023-12-15T15:55

2023-12-15T15:55

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. С начала 2023 года одобрено 4 тысячи заявок от жителей Московской области на предоставление льгот по подключению газа по президентской программе "Социальная газификация", сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы по подведению газа от забора до газоиспользующего оборудования в доме, а также покрывает стоимость оборудования до 80 тысяч рублей. Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что в Подмосковье все программы газификации действуют по единому принципу: газ до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы, подводят бесплатно. В пресс-службе уточнили, чтобы воспользоваться правом на льготное подключение, жителям нужно подать заявку через сайт РПГУ. Обязательные условия для предоставления дополнительных мер поддержки: право собственности на дом и постоянная прописка в доме, подлежащем газификации. Воспользоваться льготами могут десять категорий граждан: семьи, получающие пособия на ребенка до 16 лет; семьи пенсионеров со среднедушевым доходом не более 1,5 прожиточного минимума; одиноко проживающие пенсионеры с доходом не более 1,5 прожиточного минимума; труженики тыла, инвалиды Великой Отечественной войны, участники ВОВ, вдовы ВОВ, лица, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя", "Жителю блокадного Ленинграда"; члены семьи участников и ветеранов ВОВ; мобилизованные граждане или члены их семьи; ветераны боевых действий; один из членов семьи военнослужащих, погибших в СВО и КТО; один из членов семьи лиц, проходящих службу в Росгвардии, погибших в СВО и КТО; многодетные семьи.

https://ria.ru/20231213/gazifikatsiya_sel-1915603507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье)