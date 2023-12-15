https://ria.ru/20231215/gayana-1915928944.html

Президент Гайаны заявил о праве страны на любые проекты на своей территории

Президент Гайаны заявил о праве страны на любые проекты на своей территории - РИА Новости, 15.12.2023

Президент Гайаны заявил о праве страны на любые проекты на своей территории

Гайана в полном праве выдавать в пределах своей территории и юрисдикции любые разрешения, концессии, и осуществлять любые инвестиции, заявил гайанский лидер... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T00:46

2023-12-15T00:46

2023-12-15T00:46

в мире

гайана

эссекибо

венесуэла

николас мадуро

оон

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МЕХИКО, 15 дек - РИА Новости. Гайана в полном праве выдавать в пределах своей территории и юрисдикции любые разрешения, концессии, и осуществлять любые инвестиции, заявил гайанский лидер Ирфаан Али в ходе пресс-конференции после переговоров с венесуэльским президентом Николасом Мадуро о территориальном споре вокруг территории Эссекибо, повторив свой тезис о необходимости решить этот спор в Международном суде ООН. "Мы мирная страна и народ, у нас нет других амбиций, кроме как стремиться к мирному сосуществованию с Венесуэлой и каждой страной в этом регионе. Я очень ясно дал понять, что Гайана имеет все права осуществлять свое суверенное право в пределах своего территориального пространства одобрять и содействовать любому развитию, любым инвестициям, любому партнерству, любым учениям, любому сотрудничеству, любой кооперации с выдачей любой лицензии и предоставлением любых концессий в пределах нашего территориального и суверенного пространства. Я ясно дал понять, что спор должен быть решен в международном суде", - сказал Али в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Тема выдачи концессий на спорной территории Эссекибо со стороны Джорджтауна стала ключевой в обострении противоречий двух стран. После референдума, на котором венесуэльцы массово проголосовали в одном из вопросов за противодействие намерениям Гайаны распоряжаться спорными водами, Мадуро предложил нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, прекратить операции в течение трех месяцев, с оговоркой, что открыт для переговоров. Али в свою очередь выступил с заявлением, что все инвестиции в проекты в Гайане находятся в безопасности. Президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али в четверг провели свою первую встречу на карибском острове Сент-Винсент на фоне обострения спора о территории Эссекибо - в то время как Джорджтаун начал распределять месторождения в спорных водах и пытаться через Международный суд ООН закрепить существующие границы, Каракас провел референдум о присоединении Эссекибо и готовит для этого правовую основу. Как сообщила пресс-служба венесуэльского лидера после встречи, лидеры двух стран условились продолжить диалог для разрешения противоречий вокруг территории Эссекибо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231213/gayana-1915456431.html

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в мире, гайана, эссекибо, венесуэла, николас мадуро, оон