https://ria.ru/20231215/finlyandiya-1916021258.html

В Финляндии проведут расследование в отношении россиянина Тордена

В Финляндии проведут расследование в отношении россиянина Тордена - РИА Новости, 15.12.2023

В Финляндии проведут расследование в отношении россиянина Тордена

Прокуратура Финляндии проведет предварительное расследование в отношении россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский) для выяснения, совершил ли он военные... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:03

2023-12-15T14:03

2023-12-15T14:03

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Прокуратура Финляндии проведет предварительное расследование в отношении россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский) для выяснения, совершил ли он военные преступления на Украине, сообщается на сайте ведомства. "Заместитель генерального прокурора решил, что в Финляндии будет проведено предварительное расследование, чтобы выяснить, совершал ли задержанный финскими властями российский гражданин военные преступления на Украине", – говорится в релизе. Указывается, что расследование будет сосредоточено на действиях, совершенных в отношении раненых или сдавшихся в плен украинских солдат во время вооруженного конфликта на востоке Украины до начала специальной военной операции. Окружной суд Хельсинки 11 декабря продлил Тордену срок содержания под стражей. Верховный суд Финляндии 8 декабря не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ. Как сообщал 9 декабря общественный вещатель Yle, центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине. Торден (ранее Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля, а 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имевшей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".

https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915949926.html

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в мире, финляндия, украина, хельсинки