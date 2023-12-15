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Эрдоган заявил, что Байден готов предоставить Турции F-16 - РИА Новости, 15.12.2023
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14:30 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/f-16-1916027698.html
Эрдоган заявил, что Байден готов предоставить Турции F-16
Эрдоган заявил, что Байден готов предоставить Турции F-16 - РИА Новости, 15.12.2023
Эрдоган заявил, что Байден готов предоставить Турции F-16
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден выразил готовность внести в конгресс США предложение о предоставлении... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:30
2023-12-15T14:30
в мире
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
джо байден
f-16
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АНКАРА, 15 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден выразил готовность внести в конгресс США предложение о предоставлении Турции истребителей F-16. В субботу газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Эрдоган и Байден в ближайшее время обсудят по телефону ряд вопросов, включая продажу F-16. "Байден заявил, что придерживается позитивного мнения (по F-16) и готов представить свое предложение Конгрессу", - сообщил Эрдоган журналистам в пятницу. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. В июле советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден планирует продвинуться с передачей истребителей F-16 Турции в ходе консультаций с конгрессом США.
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в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, джо байден, f-16
В мире, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, F-16
Эрдоган заявил, что Байден готов предоставить Турции F-16

Эрдоган: Байден готов внести в конгресс предложение о передаче Турции F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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АНКАРА, 15 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден выразил готовность внести в конгресс США предложение о предоставлении Турции истребителей F-16.
В субботу газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Эрдоган и Байден в ближайшее время обсудят по телефону ряд вопросов, включая продажу F-16.
"Байден заявил, что придерживается позитивного мнения (по F-16) и готов представить свое предложение Конгрессу", - сообщил Эрдоган журналистам в пятницу.
Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. В июле советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден планирует продвинуться с передачей истребителей F-16 Турции в ходе консультаций с конгрессом США.
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В миреТурцияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганДжо БайденF-16
 
 
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