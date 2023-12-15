https://ria.ru/20231215/f-16-1916027698.html

Эрдоган заявил, что Байден готов предоставить Турции F-16

Эрдоган заявил, что Байден готов предоставить Турции F-16 - РИА Новости, 15.12.2023

Эрдоган заявил, что Байден готов предоставить Турции F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден выразил готовность внести в конгресс США предложение о предоставлении... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:30

2023-12-15T14:30

2023-12-15T14:30

в мире

турция

сша

реджеп тайип эрдоган

джо байден

f-16

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АНКАРА, 15 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден выразил готовность внести в конгресс США предложение о предоставлении Турции истребителей F-16. В субботу газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Эрдоган и Байден в ближайшее время обсудят по телефону ряд вопросов, включая продажу F-16. "Байден заявил, что придерживается позитивного мнения (по F-16) и готов представить свое предложение Конгрессу", - сообщил Эрдоган журналистам в пятницу. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. В июле советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден планирует продвинуться с передачей истребителей F-16 Турции в ходе консультаций с конгрессом США.

https://ria.ru/20231211/operatsiya-1915164308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, джо байден, f-16