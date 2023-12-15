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Бразильский певец умер в 30 лет во время выступления на сцене - РИА Новости, 15.12.2023
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Шоубиз
 
15:16 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/enrike-1916040627.html
Бразильский певец умер в 30 лет во время выступления на сцене
Бразильский певец умер в 30 лет во время выступления на сцене - РИА Новости, 15.12.2023
Бразильский певец умер в 30 лет во время выступления на сцене
Бразильский госпел-певец Педро Энрике умер во время своего выступления в возрасте 30 лет, сообщает TMZ. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:16
2023-12-15T15:16
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Бразильский госпел-певец Педро Энрике умер во время своего выступления в возрасте 30 лет, сообщает TMZ. Инцидент произошел в среду вечером на концерте в городе Фейра-де-Сантана. Когда артист начал исполнять свой хит "Vai Ser Tão Lindo", то неожиданно упал на сцену без сознания. Этот момент засняли некоторые поклонники, и разместили кадры в Сети. На них видно, как Энрике взаимодействует с толпой, но затем теряет равновесие. К нему сразу бросаются на помощь. По данным TMZ, после этого певца срочно доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали его смерть. Позже представители Педро Энрике сообщили, что причиной его скоропостижного ухода стал обширный инфаркт.
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Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Бразилия, Происшествия
Бразильский певец умер в 30 лет во время выступления на сцене

Госпел-певец из Бразилии Педро Энрике умер на сцене в возрасте 30 лет

© соцсети артистаБразильский певец Педро Энрике
Бразильский певец Педро Энрике
© соцсети артиста
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Бразильский госпел-певец Педро Энрике умер во время своего выступления в возрасте 30 лет, сообщает TMZ.
Бразильский певец Педро Энрике скончался, потеряв сознание на сцене прямо во время выступления 13 декабря 2023 года. Кадр видео
Бразильский певец Педро Энрике скончался, потеряв сознание на сцене прямо во время выступления 13 декабря 2023 года. Кадр видео
Бразильский певец Педро Энрике скончался, потеряв сознание на сцене прямо во время выступления 13 декабря 2023 года. Кадр видео

Инцидент произошел в среду вечером на концерте в городе Фейра-де-Сантана. Когда артист начал исполнять свой хит "Vai Ser Tão Lindo", то неожиданно упал на сцену без сознания.

Этот момент засняли некоторые поклонники, и разместили кадры в Сети. На них видно, как Энрике взаимодействует с толпой, но затем теряет равновесие. К нему сразу бросаются на помощь.

По данным TMZ, после этого певца срочно доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали его смерть.

Позже представители Педро Энрике сообщили, что причиной его скоропостижного ухода стал обширный инфаркт.
 
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