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Бразильский певец умер в 30 лет во время выступления на сцене
Бразильский певец умер в 30 лет во время выступления на сцене - РИА Новости, 15.12.2023
Бразильский певец умер в 30 лет во время выступления на сцене
Бразильский госпел-певец Педро Энрике умер во время своего выступления в возрасте 30 лет, сообщает TMZ. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:16
2023-12-15T15:16
2023-12-15T15:16
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Бразильский госпел-певец Педро Энрике умер во время своего выступления в возрасте 30 лет, сообщает TMZ. Инцидент произошел в среду вечером на концерте в городе Фейра-де-Сантана. Когда артист начал исполнять свой хит "Vai Ser Tão Lindo", то неожиданно упал на сцену без сознания. Этот момент засняли некоторые поклонники, и разместили кадры в Сети. На них видно, как Энрике взаимодействует с толпой, но затем теряет равновесие. К нему сразу бросаются на помощь. По данным TMZ, после этого певца срочно доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали его смерть. Позже представители Педро Энрике сообщили, что причиной его скоропостижного ухода стал обширный инфаркт.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, бразилия, происшествия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Бразилия, Происшествия
Бразильский певец умер в 30 лет во время выступления на сцене
Госпел-певец из Бразилии Педро Энрике умер на сцене в возрасте 30 лет