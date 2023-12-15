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Новак рассказал о поставках энергоресурсов в Китай - РИА Новости, 15.12.2023
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12:51 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/energoresursy-1915991620.html
Новак рассказал о поставках энергоресурсов в Китай
Новак рассказал о поставках энергоресурсов в Китай - РИА Новости, 15.12.2023
Новак рассказал о поставках энергоресурсов в Китай
Россия настроена на дальнейший рост поставок энергоресурсов в Китай, а также привлечение китайских инвестиций и технологических решений в российский ТЭК,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:51
2023-12-15T12:51
россия
китай
пекин
александр новак
экономика
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МОСКВА/ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Россия настроена на дальнейший рост поставок энергоресурсов в Китай, а также привлечение китайских инвестиций и технологических решений в российский ТЭК, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак провел в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. "Мы настроены на самое тесное партнерство с китайской стороной в энергетической сфере по всем направлениям сотрудничества. Речь идет как о дальнейшем наращивании поставок российских энергоресурсов на китайских рынок, так и о привлечении китайских инвестиций и передовых технологических решений в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации", - отметил вице-премьер, слова которого приведены в сообщении правительства.
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россия, китай, пекин, александр новак, экономика
Россия, Китай, Пекин, Александр Новак, Экономика
Новак рассказал о поставках энергоресурсов в Китай

Новак: Россия настроена на рост поставок энергоресурсов в Китай

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА/ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Россия настроена на дальнейший рост поставок энергоресурсов в Китай, а также привлечение китайских инвестиций и технологических решений в российский ТЭК, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак провел в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
"Мы настроены на самое тесное партнерство с китайской стороной в энергетической сфере по всем направлениям сотрудничества. Речь идет как о дальнейшем наращивании поставок российских энергоресурсов на китайских рынок, так и о привлечении китайских инвестиций и передовых технологических решений в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации", - отметил вице-премьер, слова которого приведены в сообщении правительства.
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