https://ria.ru/20231215/energoresursy-1915991620.html

Новак рассказал о поставках энергоресурсов в Китай

Новак рассказал о поставках энергоресурсов в Китай - РИА Новости, 15.12.2023

Новак рассказал о поставках энергоресурсов в Китай

Россия настроена на дальнейший рост поставок энергоресурсов в Китай, а также привлечение китайских инвестиций и технологических решений в российский ТЭК,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:51

2023-12-15T12:51

2023-12-15T12:51

россия

китай

пекин

александр новак

экономика

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МОСКВА/ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Россия настроена на дальнейший рост поставок энергоресурсов в Китай, а также привлечение китайских инвестиций и технологических решений в российский ТЭК, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак провел в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. "Мы настроены на самое тесное партнерство с китайской стороной в энергетической сфере по всем направлениям сотрудничества. Речь идет как о дальнейшем наращивании поставок российских энергоресурсов на китайских рынок, так и о привлечении китайских инвестиций и передовых технологических решений в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации", - отметил вице-премьер, слова которого приведены в сообщении правительства.

https://ria.ru/20231214/otnosheniya-1915791994.html

россия

китай

пекин

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россия, китай, пекин, александр новак, экономика