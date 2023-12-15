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Лесничие из Архангельской области отправят новогодние ели в зону СВО - РИА Новости, 15.12.2023
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14:27 15.12.2023
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Лесничие из Архангельской области отправят новогодние ели в зону СВО
Лесничие из Архангельской области отправят новогодние ели в зону СВО - РИА Новости, 15.12.2023
Лесничие из Архангельской области отправят новогодние ели в зону СВО
Сотрудники Плесецкого лесничества и Плесецкого обособленного подразделения министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:27
2023-12-15T14:27
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общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 дек – РИА Новости. Сотрудники Плесецкого лесничества и Плесецкого обособленного подразделения министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области откликнулись на предложение волонтерского движения "Мирный ZA Мир!" и заготовили партию новогодних елей для отправки в зону специальной военной операции, сообщило региональное Минприроды. Сообщается, что специалисты лесного хозяйства оформили договоры купли-продажи на заготовку деревьев хвойных пород, оплатили елки и организованно их срубили в положенном месте. "Все наши сотрудники с готовностью откликнулись на предложение: кто купил два дерева, кто три, есть в оформленных договорах и по пять новогодних деревьев", – поделилась заместитель руководителя Плесецкого обособленного подразделения Наталья Торопина, слова которой приводятся в сообщении. Она отметила, что акцию поддержали и коллеги из управления лесничествами. "Надеемся, что аромат новогодней ели из родного края поднимет боевой дух наших солдат-земляков, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции", - отметила Торопина. Движение "Мирный ZA Мир!" работает с прошлого года, помогая мобилизованным из Мирного и Плесецкого округа, семьям военнослужащих. Активисты регулярно организуют сбор средств для формирования гуманитарной помощи, волонтеры плетут маскировочные сети, вяжут носки. Грузы отправляют в зону СВО: доставку организуют самостоятельно и стараются работать адресно. "Поддержка бойцов, которые несут службу, – это важнейшая тема для всех неравнодушных жителей региона. Хочу поблагодарить специалистов лесного хозяйства Плесецкого округа: 63 северные ели отправились на Донбасс. Они напомнят нашим бойцам о родном крае, где их ждут", – сказал министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Игорь Мураев.
https://ria.ru/20231214/pomosch-1915481186.html
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общество, архангельская область, мирный, донбасс
Надежные люди, Общество, Архангельская область, Мирный, Донбасс
Лесничие из Архангельской области отправят новогодние ели в зону СВО

Лесничие из Архангельской области отправят новогодние ели в зону спеоперации

© Фото : Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской областиЛесничие Архангельской области отправят новогодние ели в зону СВО
Лесничие Архангельской области отправят новогодние ели в зону СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области
Лесничие Архангельской области отправят новогодние ели в зону СВО
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 дек – РИА Новости. Сотрудники Плесецкого лесничества и Плесецкого обособленного подразделения министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области откликнулись на предложение волонтерского движения "Мирный ZA Мир!" и заготовили партию новогодних елей для отправки в зону специальной военной операции, сообщило региональное Минприроды.
Сообщается, что специалисты лесного хозяйства оформили договоры купли-продажи на заготовку деревьев хвойных пород, оплатили елки и организованно их срубили в положенном месте.
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"Все наши сотрудники с готовностью откликнулись на предложение: кто купил два дерева, кто три, есть в оформленных договорах и по пять новогодних деревьев", – поделилась заместитель руководителя Плесецкого обособленного подразделения Наталья Торопина, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что акцию поддержали и коллеги из управления лесничествами. "Надеемся, что аромат новогодней ели из родного края поднимет боевой дух наших солдат-земляков, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции", - отметила Торопина.
Движение "Мирный ZA Мир!" работает с прошлого года, помогая мобилизованным из Мирного и Плесецкого округа, семьям военнослужащих. Активисты регулярно организуют сбор средств для формирования гуманитарной помощи, волонтеры плетут маскировочные сети, вяжут носки. Грузы отправляют в зону СВО: доставку организуют самостоятельно и стараются работать адресно.
"Поддержка бойцов, которые несут службу, – это важнейшая тема для всех неравнодушных жителей региона. Хочу поблагодарить специалистов лесного хозяйства Плесецкого округа: 63 северные ели отправились на Донбасс. Они напомнят нашим бойцам о родном крае, где их ждут", – сказал министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Игорь Мураев.
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