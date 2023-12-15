https://ria.ru/20231215/ekskursiya-1916096740.html

Белгородский депутат устроил экскурсию на фабрику для детей бойцов СВО

Белгородский депутат устроил экскурсию на фабрику для детей бойцов СВО - РИА Новости, 15.12.2023

Белгородский депутат устроил экскурсию на фабрику для детей бойцов СВО

Депутат Белгородской областной Думы Юрий Дьячков организовал экскурсию на кондитерскую фабрику для детей бойцов СВО, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T18:52

2023-12-15T18:52

2023-12-15T18:52

белгородская область

белгородская областная дума

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Депутат Белгородской областной Думы Юрий Дьячков организовал экскурсию на кондитерскую фабрику для детей бойцов СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента. На производстве ребята своими глазами увидели весь путь изготовления сладостей, работу специального оборудования и труд мастеров-кондитеров. Дети прошли по цеху изготовления печенья, тортов, хлеба, упаковочному цеху. А после экскурсии их ждал приятный сюрприз – дегустация любимых сладких лакомств. "Ребята очень были заинтересованы процессом, один мальчик даже пообещал прийти уже в статусе работника! Помню, когда я был школьником, нас водили на завод "Колос". Лично для меня это было очень ценно. Мне кажется, что с таких вот мелочей и зарождается любовь к рабочим специальностям!" – поделился депутат, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, белгородские депутаты выполняют просьбы переселенных жителей белгородского приграничья. Так, депутат Валентина Шатило передала пенсионерам, которые сейчас временно проживают в одном из санаториев региона, трости для ходьбы. Также депутаты помогают и жителям региона с ограниченными возможностями здоровья. Так, с просьбой оказать благотворительную помощь инвалидам Валуйского горокруга к депутату Сергею Попову обратилась председатель местной организации "Всероссийское общество инвалидов" Наталия Сафронова. Она попросила его помочь собрать для нуждающихся валуйчан продуктовые наборы и оформить подписку на районную газету. Ответ не заставил себя долго ждать – 118 продуктовых наборов с самым необходимым уже отправились адресатам. "В тех условиях, в которых мы сейчас живем, нужно как можно больше помогать окружающим людям, особенно тем, кто больше всего нуждается в заботе и внимании. Это помогает сплотиться и преодолеть любые трудности", – сказал Попов, которого цитирует пресс-служба. О помощи инвалиду первой группы из Алексеевского горокруга рассказал Станислав Панов. Накануне жителю села Гарбузово Александру Берестовому депутат передал кресло-коляску с электрическим приводом. По словам парламентария, несмотря на инвалидность, мужчина работает и ведет активную общественную жизнь, но вот передвигаться на механической коляске ему было трудно. "С большим уважением отношусь к людям с такой жизненной позицией. Надеюсь, что кресло на электротяге облегчит жизнь Александру, и он и дальше будет примером для своих односельчан", – цитирует пресс-служба депутата.

https://ria.ru/20231212/byudzhet-1915310235.html

https://ria.ru/20231214/pomosch-1915481186.html

https://ria.ru/20231214/vyplaty-1915695848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская областная дума