https://ria.ru/20231215/ekonomika-1916078933.html

Экономика стала менее зависима от нефтегаза, заявила Набиуллина

Экономика стала менее зависима от нефтегаза, заявила Набиуллина - РИА Новости, 15.12.2023

Экономика стала менее зависима от нефтегаза, заявила Набиуллина

Доля нефтегазового сектора в ВВП уменьшилась, в этом смысле экономика стала менее зависимой от этой отрасли, но важен и возврат к бюджетному правилу, заявила... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:23

2023-12-15T17:23

2023-12-15T17:23

эльвира набиуллина

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Доля нефтегазового сектора в ВВП уменьшилась, в этом смысле экономика стала менее зависимой от этой отрасли, но важен и возврат к бюджетному правилу, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Доля нефтегазового сектора в ВВП уменьшилась как за счет сокращения добычи нефти, особенно газа, так и за счет роста в других секторах, то есть в этом смысле можно сказать, что зависимость стала менее значимой нашей экономики… Бюджетное правило последние два года функционирует, но не в окончательном виде, и мы поэтому считаем, что очень важна постепенная бюджетная нормализация", - сказала она на пресс-конференции в пятницу. Набиуллина отметила, что, когда речь идет о зависимости экономики, бюджета, курса от конъюнктурных доходов, от колебания цен на нефть и конъюнктуры в целом, спроса на нефть и газ, то здесь один из механизмов для снижения зависимости - это бюджетное правило. "Именно бюджетное правило позволяло ограждать нашу экономику, бюджет, валютный курс от чрезмерных колебаний", - добавила глава ЦБ. В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о возврате к расчету бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть в 60 долларов за баррель. До принятия закона Бюджетный кодекс определял объем базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета в абсолютном выражении - на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Новый закон предусматривает переход к определению базовых нефтегазовых доходов исходя из базовой цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года.

https://ria.ru/20231215/ekonomika-1916044073.html

https://ria.ru/20231215/ekonomika-1916044073.html

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эльвира набиуллина, экономика, центральный банк рф (цб рф)