Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина объяснила снижение спроса на российские энергоносители - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 15.12.2023 (обновлено: 15:34 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/ekonomika-1916044073.html
Набиуллина объяснила снижение спроса на российские энергоносители
Набиуллина объяснила снижение спроса на российские энергоносители - РИА Новости, 15.12.2023
Набиуллина объяснила снижение спроса на российские энергоносители
Ситуация в мировой экономике остается неоднородной, в целом наблюдается тенденция к замедлению роста, что приводит к снижению спроса на сырьевые товары, в том... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:17
2023-12-15T15:34
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909809683_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c93f834031f0e15a09be4d9ae605a8e4.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике остается неоднородной, в целом наблюдается тенденция к замедлению роста, что приводит к снижению спроса на сырьевые товары, в том числе из России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Ситуация в мировой экономике остается неоднородной по регионам. В целом наблюдается тенденция к замедлению роста", - сказала она на пресс-конференции в пятницу."Охлаждение мировой экономики приводит к коррекции спроса на сырьевые товары, в том числе на нефть. Это один из основных факторов сокращения российского экспорта в последние два месяца", - добавила Набиуллина.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.
https://ria.ru/20231215/stavka-1916042829.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909809683_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_ce8358f923b20fae22cc00f679bca86f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина объяснила снижение спроса на российские энергоносители

Набиуллина: ситуация в мире влияет на снижение спроса на энергоносители РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике остается неоднородной, в целом наблюдается тенденция к замедлению роста, что приводит к снижению спроса на сырьевые товары, в том числе из России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Ситуация в мировой экономике остается неоднородной по регионам. В целом наблюдается тенденция к замедлению роста", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.
"Охлаждение мировой экономики приводит к коррекции спроса на сырьевые товары, в том числе на нефть. Это один из основных факторов сокращения российского экспорта в последние два месяца", - добавила Набиуллина.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки
Вчера, 15:14
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала