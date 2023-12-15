https://ria.ru/20231215/ekonomika-1916044073.html

Набиуллина объяснила снижение спроса на российские энергоносители

Набиуллина объяснила снижение спроса на российские энергоносители - РИА Новости, 15.12.2023

Набиуллина объяснила снижение спроса на российские энергоносители

Ситуация в мировой экономике остается неоднородной, в целом наблюдается тенденция к замедлению роста, что приводит к снижению спроса на сырьевые товары, в том... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:17

2023-12-15T15:17

2023-12-15T15:34

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике остается неоднородной, в целом наблюдается тенденция к замедлению роста, что приводит к снижению спроса на сырьевые товары, в том числе из России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Ситуация в мировой экономике остается неоднородной по регионам. В целом наблюдается тенденция к замедлению роста", - сказала она на пресс-конференции в пятницу."Охлаждение мировой экономики приводит к коррекции спроса на сырьевые товары, в том числе на нефть. Это один из основных факторов сокращения российского экспорта в последние два месяца", - добавила Набиуллина.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года.

https://ria.ru/20231215/stavka-1916042829.html

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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)