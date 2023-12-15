https://ria.ru/20231215/ekonomika-1916024235.html
В России оценили объем ЕФСР в Армении
В России оценили объем ЕФСР в Армении - РИА Новости, 15.12.2023
В России оценили объем ЕФСР в Армении
Весь портфель Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в Армении оценивается в 533 миллиона долларов, еще 300 миллионов долларов находится на... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:16
2023-12-15T14:16
2023-12-15T14:16
экономика
россия
армения
алексей оверчук
никол пашинян
евразийский фонд стабилизации и развития
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ЕРЕВАН, 15 дек — РИА Новости. Весь портфель Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в Армении оценивается в 533 миллиона долларов, еще 300 миллионов долларов находится на обсуждении, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе заседания армяно-российский межправкомисии по экономическому сотрудничеству. "Фактически мы поддерживаем уже строительство провозглашенного премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном "Перекрестка мира". Финансируется через Евразийский фонд стабилизации и развития строительство четвертой очереди автодорожного коридора "Север - Юг". Объем поддержки по этой линии сейчас 150 миллионов долларов", - сказал Оверчук. По его словам, также сейчас на согласовании коллегиальных органов фонда находится решение о поддержке строительства Каджаранского тоннеля, там "объем поддержки" будет 200 миллионов долларов. "Весь же портфель инвестиций фонда в Армении от 10 проектов оценивается в 533 миллиона долларов, и еще на 300 миллионов долларов сейчас находится проектов на обсуждении", — добавил Оверчук.
https://ria.ru/20231215/tovarooborot-1916019369.html
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экономика, россия, армения, алексей оверчук, никол пашинян, евразийский фонд стабилизации и развития
Экономика, Россия, Армения, Алексей Оверчук, Никол Пашинян, Евразийский фонд стабилизации и развития
В России оценили объем ЕФСР в Армении
Вице-премьер Оверчук оценил объем ЕФСР в Армении в 533 миллиона долларов