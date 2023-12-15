https://ria.ru/20231215/ekonomika-1916024235.html

В России оценили объем ЕФСР в Армении

В России оценили объем ЕФСР в Армении - РИА Новости, 15.12.2023

В России оценили объем ЕФСР в Армении

Весь портфель Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в Армении оценивается в 533 миллиона долларов, еще 300 миллионов долларов находится на... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:16

2023-12-15T14:16

2023-12-15T14:16

экономика

россия

армения

алексей оверчук

никол пашинян

евразийский фонд стабилизации и развития

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786026919_0:62:3092:1801_1920x0_80_0_0_fb514f120f4413f5c4864a93bd7e4040.jpg

ЕРЕВАН, 15 дек — РИА Новости. Весь портфель Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в Армении оценивается в 533 миллиона долларов, еще 300 миллионов долларов находится на обсуждении, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе заседания армяно-российский межправкомисии по экономическому сотрудничеству. "Фактически мы поддерживаем уже строительство провозглашенного премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном "Перекрестка мира". Финансируется через Евразийский фонд стабилизации и развития строительство четвертой очереди автодорожного коридора "Север - Юг". Объем поддержки по этой линии сейчас 150 миллионов долларов", - сказал Оверчук. По его словам, также сейчас на согласовании коллегиальных органов фонда находится решение о поддержке строительства Каджаранского тоннеля, там "объем поддержки" будет 200 миллионов долларов. "Весь же портфель инвестиций фонда в Армении от 10 проектов оценивается в 533 миллиона долларов, и еще на 300 миллионов долларов сейчас находится проектов на обсуждении", — добавил Оверчук.

https://ria.ru/20231215/tovarooborot-1916019369.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, армения, алексей оверчук, никол пашинян, евразийский фонд стабилизации и развития