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В Подмосковье подвели итоги экономониторинга - РИА Новости, 15.12.2023
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Новости Подмосковья
 
19:14 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/ekologiya-1916103054.html
В Подмосковье подвели итоги экономониторинга
В Подмосковье подвели итоги экономониторинга - РИА Новости, 15.12.2023
В Подмосковье подвели итоги экономониторинга
В Московской области за последние годы на 70% снизилось число жалоб на качество воздуха. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:14
2023-12-15T19:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Московской области за последние годы на 70% снизилось число жалоб на качество воздуха. Об этом сообщил телеканал "360".Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов рассказал, что в области установлено более 75 датчиков по контролю за качеством воздуха. В режиме реального времени они позволяют отслеживать выбросы и превышения."Благодаря этому мы начали масштабную программу модернизации предприятий. За этот год 175 объектов обновили на общую сумму 150 миллиардов рублей. Это внебюджетные деньги. Ежегодно количество модернизированных предприятий мы увеличиваем, чтобы жителям жилось лучше", – обратил внимание министр.Также в регионе продолжается рекультивация полигонов. Удалось восстановить 17 объектов. В частности, завершились работы на полигонах "Ядрово", "Заволенье", "Поварово" и "Талдомский".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье подвели итоги экономониторинга

© РИА Новости / Максим БлиновВид на жилые дома города Красногорска Московской области
Вид на жилые дома города Красногорска Московской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Московской области за последние годы на 70% снизилось число жалоб на качество воздуха. Об этом сообщил телеканал "360".
Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов рассказал, что в области установлено более 75 датчиков по контролю за качеством воздуха. В режиме реального времени они позволяют отслеживать выбросы и превышения.
"Благодаря этому мы начали масштабную программу модернизации предприятий. За этот год 175 объектов обновили на общую сумму 150 миллиардов рублей. Это внебюджетные деньги. Ежегодно количество модернизированных предприятий мы увеличиваем, чтобы жителям жилось лучше", – обратил внимание министр.
Также в регионе продолжается рекультивация полигонов. Удалось восстановить 17 объектов. В частности, завершились работы на полигонах "Ядрово", "Заволенье", "Поварово" и "Талдомский".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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