https://ria.ru/20231215/ekaterinburg-1915974422.html
Жительница Екатеринбурга выкинула новорожденного в сугроб
Жительница Екатеринбурга выкинула новорожденного в сугроб - РИА Новости, 15.12.2023
Жительница Екатеринбурга выкинула новорожденного в сугроб
Свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Екатеринбурга, которая родила ребенка в съемной квартире и выкинула его в сугроб около... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:32
2023-12-15T11:32
2023-12-15T11:32
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Екатеринбурга, которая родила ребенка в съемной квартире и выкинула его в сугроб около дома, сообщает региональное управление СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ночь на пятницу женщина родила мальчика в съемной квартире на улице Краснофлотцев в уральской столице, после чего положила ребенка в полимерный пакет и вынесла его на улицу, оставив под своим окном. Как подчеркнули в ведомстве, женщина осознавала, что из-за низкой температуры на улице новорожденный через непродолжительное время погибнет. Однако ребенка вскоре нашел прохожий и вызвал "скорую". Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сообщение об обнаружении в сугробе новорожденного ребенка поступило в 02.12 мск от молодого человека, который, вернувшись домой на автомобиле, услышал рядом с подъездом плач младенца. "Пройти мимо и остаться безучастным гражданин не смог, взял грудничка на руки и вновь сел в салон своего автомобиля, вызвав сразу же представителей МВД и "неотложку". Кроху в срочном порядке госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга, где сейчас врачи борются за его жизнь. Возраст мальчика – не более суток, вес - около 2,5 килограммов, рост - 50 сантиметров. Успел ли малыш получить обморожение, сейчас устанавливается. Ребенок родился доношенным", - уточнил представитель полиции. По данным Горелых, мать ребенка приехала в Екатеринбург из Челябинской области, жила на съемной квартире и работала в торговой точке. В настоящее время она находится в реанимации. Он не уточнил, по какой причине женщина попала в реанимацию.
https://ria.ru/20231128/izbienie-1912469193.html
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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Екатеринбурга выкинула новорожденного в сугроб
Жительница Екатеринбурга родила ребенка в квартире и выкинула в пакете в сугроб
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Екатеринбурга, которая родила ребенка в съемной квартире и выкинула его в сугроб около дома, сообщает региональное управление СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в ночь на пятницу женщина родила мальчика в съемной квартире на улице Краснофлотцев в уральской столице, после чего положила ребенка в полимерный пакет и вынесла его на улицу, оставив под своим окном. Как подчеркнули в ведомстве, женщина осознавала, что из-за низкой температуры на улице новорожденный через непродолжительное время погибнет. Однако ребенка вскоре нашел прохожий и вызвал "скорую".
Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
, сообщение об обнаружении в сугробе новорожденного ребенка поступило в 02.12 мск от молодого человека, который, вернувшись домой на автомобиле, услышал рядом с подъездом плач младенца.
"Пройти мимо и остаться безучастным гражданин не смог, взял грудничка на руки и вновь сел в салон своего автомобиля, вызвав сразу же представителей МВД и "неотложку". Кроху в срочном порядке госпитализировали в неонатологическое отделение одного из роддомов Екатеринбурга, где сейчас врачи борются за его жизнь. Возраст мальчика – не более суток, вес - около 2,5 килограммов, рост - 50 сантиметров. Успел ли малыш получить обморожение, сейчас устанавливается. Ребенок родился доношенным", - уточнил представитель полиции.
По данным Горелых, мать ребенка приехала в Екатеринбург из Челябинской области
, жила на съемной квартире и работала в торговой точке. В настоящее время она находится в реанимации. Он не уточнил, по какой причине женщина попала в реанимацию.
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