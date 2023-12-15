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Ефимов: город присвоил статус промышленного комплекса МИЭА - РИА Новости, 15.12.2023
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14:05 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/efimov-1915913299.html
Ефимов: город присвоил статус промышленного комплекса МИЭА
Ефимов: город присвоил статус промышленного комплекса МИЭА - РИА Новости, 15.12.2023
Ефимов: город присвоил статус промышленного комплекса МИЭА
Предприятию по разработке авиационных приборов, систем навигации и управления "Московский институт электромеханики и автоматики" (МИЭА) был присвоен статус... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:05
2023-12-15T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
московский институт электромеханики и автоматики (миэа)
ростех
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Предприятию по разработке авиационных приборов, систем навигации и управления "Московский институт электромеханики и автоматики" (МИЭА) был присвоен статус промышленного комплекса и получено право на налоговые льготы, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Для предприятий, которые имеют этот статус, работает специальный режим налогообложения, благодаря которому организации могут существенно сэкономить на налоговых выплатах на землю и имущество. Всего с 2016 года Москва присвоила статус промышленного комплекса семидесяти предприятиям на своей территории. На них трудятся более восьмидесяти тысяч специалистов."Одним из получивших такую меру поддержки предприятий стал "Московский институт электромеханики и автоматики". Статус промышленного комплекса позволит ему ежегодно экономить до 36 миллионов рублей и направлять дополнительные средства в собственное развитие и реализацию новых проектов", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Предприятие с 1951 года разрабатывает авиационные приборы, системы навигации и управления. Также МИЭА входит в состав "Концерн радиоэлектронные технологии" госкорпорации Ростех.В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что там также создают перспективную авионику для самолетов, ведут разработку инерциальных навигационных систем. На сегодняшний день борты пассажирских и транспортных российских самолетов оборудованы навигационными вычислительными системами, системами автоматического управления, самолетовождения и прочими разработками этой компании.По информации пресс-службы, только производственные организации, а также предприятия, осуществляющие деятельность в секторе научных исследований и разработок, могут получить статус промышленного комплекса. Кроме того, процент выручки от научно-исследовательских работ в области естественных или технических наук должен превышать 80% от общего объема выхода.Гендиректор МИЭА Алексей Кузнецов пояснил, что благодаря налоговым льготам, которые будут получены предприятием после присвоения особого статуса, институт сможет сэкономить денежные средства, которые будут направлены на реализацию соцпрограмм и развитие процессов в науке и производстве.Предприятия со статусом промышленного комплекса имеют сниженную ставку налога на прибыль – она составляет до 13,5% вместо традиционных 17%. Сумма налога на недвижимость составляет 50%, а налога на землю – 20%. Ставка аренды земли достигает 0,3% от кадастровой стоимости участка.Ранее Ефимов сообщал, что власти в 2023 году предоставили льготу по аренде земельного участка городскому производителю лифтов и оборудования. Участок располагается в районе Гольяново.
https://ria.ru/20231211/investitsionnye_proekty-1914715297.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, московский институт электромеханики и автоматики (миэа), ростех
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Московский институт электромеханики и автоматики (МИЭА), Ростех

Ефимов: город присвоил статус промышленного комплекса МИЭА

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Предприятию по разработке авиационных приборов, систем навигации и управления "Московский институт электромеханики и автоматики" (МИЭА) был присвоен статус промышленного комплекса и получено право на налоговые льготы, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Для предприятий, которые имеют этот статус, работает специальный режим налогообложения, благодаря которому организации могут существенно сэкономить на налоговых выплатах на землю и имущество. Всего с 2016 года Москва присвоила статус промышленного комплекса семидесяти предприятиям на своей территории. На них трудятся более восьмидесяти тысяч специалистов.
"Одним из получивших такую меру поддержки предприятий стал "Московский институт электромеханики и автоматики". Статус промышленного комплекса позволит ему ежегодно экономить до 36 миллионов рублей и направлять дополнительные средства в собственное развитие и реализацию новых проектов", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Предприятие с 1951 года разрабатывает авиационные приборы, системы навигации и управления. Также МИЭА входит в состав "Концерн радиоэлектронные технологии" госкорпорации Ростех.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что там также создают перспективную авионику для самолетов, ведут разработку инерциальных навигационных систем. На сегодняшний день борты пассажирских и транспортных российских самолетов оборудованы навигационными вычислительными системами, системами автоматического управления, самолетовождения и прочими разработками этой компании.
По информации пресс-службы, только производственные организации, а также предприятия, осуществляющие деятельность в секторе научных исследований и разработок, могут получить статус промышленного комплекса. Кроме того, процент выручки от научно-исследовательских работ в области естественных или технических наук должен превышать 80% от общего объема выхода.
Гендиректор МИЭА Алексей Кузнецов пояснил, что благодаря налоговым льготам, которые будут получены предприятием после присвоения особого статуса, институт сможет сэкономить денежные средства, которые будут направлены на реализацию соцпрограмм и развитие процессов в науке и производстве.
Предприятия со статусом промышленного комплекса имеют сниженную ставку налога на прибыль – она составляет до 13,5% вместо традиционных 17%. Сумма налога на недвижимость составляет 50%, а налога на землю – 20%. Ставка аренды земли достигает 0,3% от кадастровой стоимости участка.
Ранее Ефимов сообщал, что власти в 2023 году предоставили льготу по аренде земельного участка городскому производителю лифтов и оборудования. Участок располагается в районе Гольяново.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийМосковский институт электромеханики и автоматики (МИЭА)Ростех
 
 
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