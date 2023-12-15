https://ria.ru/20231215/efimov-1915913299.html

Ефимов: город присвоил статус промышленного комплекса МИЭА

Ефимов: город присвоил статус промышленного комплекса МИЭА - РИА Новости, 15.12.2023

Ефимов: город присвоил статус промышленного комплекса МИЭА

Предприятию по разработке авиационных приборов, систем навигации и управления "Московский институт электромеханики и автоматики" (МИЭА) был присвоен статус... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:05

2023-12-15T14:05

2023-12-15T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

московский институт электромеханики и автоматики (миэа)

ростех

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Предприятию по разработке авиационных приборов, систем навигации и управления "Московский институт электромеханики и автоматики" (МИЭА) был присвоен статус промышленного комплекса и получено право на налоговые льготы, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Для предприятий, которые имеют этот статус, работает специальный режим налогообложения, благодаря которому организации могут существенно сэкономить на налоговых выплатах на землю и имущество. Всего с 2016 года Москва присвоила статус промышленного комплекса семидесяти предприятиям на своей территории. На них трудятся более восьмидесяти тысяч специалистов."Одним из получивших такую меру поддержки предприятий стал "Московский институт электромеханики и автоматики". Статус промышленного комплекса позволит ему ежегодно экономить до 36 миллионов рублей и направлять дополнительные средства в собственное развитие и реализацию новых проектов", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Предприятие с 1951 года разрабатывает авиационные приборы, системы навигации и управления. Также МИЭА входит в состав "Концерн радиоэлектронные технологии" госкорпорации Ростех.В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что там также создают перспективную авионику для самолетов, ведут разработку инерциальных навигационных систем. На сегодняшний день борты пассажирских и транспортных российских самолетов оборудованы навигационными вычислительными системами, системами автоматического управления, самолетовождения и прочими разработками этой компании.По информации пресс-службы, только производственные организации, а также предприятия, осуществляющие деятельность в секторе научных исследований и разработок, могут получить статус промышленного комплекса. Кроме того, процент выручки от научно-исследовательских работ в области естественных или технических наук должен превышать 80% от общего объема выхода.Гендиректор МИЭА Алексей Кузнецов пояснил, что благодаря налоговым льготам, которые будут получены предприятием после присвоения особого статуса, институт сможет сэкономить денежные средства, которые будут направлены на реализацию соцпрограмм и развитие процессов в науке и производстве.Предприятия со статусом промышленного комплекса имеют сниженную ставку налога на прибыль – она составляет до 13,5% вместо традиционных 17%. Сумма налога на недвижимость составляет 50%, а налога на землю – 20%. Ставка аренды земли достигает 0,3% от кадастровой стоимости участка.Ранее Ефимов сообщал, что власти в 2023 году предоставили льготу по аренде земельного участка городскому производителю лифтов и оборудования. Участок располагается в районе Гольяново.

https://ria.ru/20231211/investitsionnye_proekty-1914715297.html

https://ria.ru/20231207/natsproekt-1914447365.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, московский институт электромеханики и автоматики (миэа), ростех