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В Подмосковье женщина на легковушке врезалась в электричку - РИА Новости, 15.12.2023
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15:45 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/dtp-1916053955.html
В Подмосковье женщина на легковушке врезалась в электричку
В Подмосковье женщина на легковушке врезалась в электричку - РИА Новости, 15.12.2023
В Подмосковье женщина на легковушке врезалась в электричку
Женщина за рулем легковушки не справилась с управлением и столкнулась с электропоездом на переезде в Красногорске, сообщает пресс-служба подмосковного главка... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:45
2023-12-15T15:45
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Женщина за рулем легковушки не справилась с управлением и столкнулась с электропоездом на переезде в Красногорске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ в Telegram-канале. "По предварительной информации, женщина-водитель, управляя легковым автомобилем марки Mazda, не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся электропоездом", - рассказали в ведомстве. По данным главка, авария произошла в 10.00 на железнодорожном переезде на улице Мира в Красногорске. Движение поездов в результате ДТП не прекращалось, автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20231113/avariya-1909147285.html
красногорск
московская область (подмосковье)
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье женщина на легковушке врезалась в электричку

На переезде в Красногорске женщина на легковушке врезалась в электричку

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramДТП на железнодорожном переезде в Красногорске
ДТП на железнодорожном переезде в Красногорске - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
ДТП на железнодорожном переезде в Красногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Женщина за рулем легковушки не справилась с управлением и столкнулась с электропоездом на переезде в Красногорске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ в Telegram-канале.
"По предварительной информации, женщина-водитель, управляя легковым автомобилем марки Mazda, не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся электропоездом", - рассказали в ведомстве.
По данным главка, авария произошла в 10.00 на железнодорожном переезде на улице Мира в Красногорске. Движение поездов в результате ДТП не прекращалось, автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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