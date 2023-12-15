https://ria.ru/20231215/dtp-1916053955.html

В Подмосковье женщина на легковушке врезалась в электричку

В Подмосковье женщина на легковушке врезалась в электричку - РИА Новости, 15.12.2023

В Подмосковье женщина на легковушке врезалась в электричку

Женщина за рулем легковушки не справилась с управлением и столкнулась с электропоездом на переезде в Красногорске, сообщает пресс-служба подмосковного главка... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:45

2023-12-15T15:45

2023-12-15T15:45

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Женщина за рулем легковушки не справилась с управлением и столкнулась с электропоездом на переезде в Красногорске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ в Telegram-канале. "По предварительной информации, женщина-водитель, управляя легковым автомобилем марки Mazda, не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся электропоездом", - рассказали в ведомстве. По данным главка, авария произошла в 10.00 на железнодорожном переезде на улице Мира в Красногорске. Движение поездов в результате ДТП не прекращалось, автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20231113/avariya-1909147285.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье)