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В Донбассе погибли более 20 журналистов с начала конфликта, заявил Пушилин

В Донбассе погибли более 20 журналистов с начала конфликта, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.12.2023

В Донбассе погибли более 20 журналистов с начала конфликта, заявил Пушилин

Более двадцати журналистов погибли в Донбассе за почти 10 лет конфликта, сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T09:52

2023-12-15T09:52

2023-12-15T09:56

специальная военная операция на украине

происшествия

донбасс

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир путин

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Более двадцати журналистов погибли в Донбассе за почти 10 лет конфликта, сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. "К огромному сожалению, мы потеряли немало журналистов почти за 10 лет конфликта. Защищая Донбасс от клеветы, они стали мишенью для врага. За это время здесь погибли более 20 репортеров, операторов, фотокорреспондентов", - написал Пушилин по случаю Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.Глава республики подчеркнул, что "каждый из них внес свой вклад в нашу борьбу, в освобождение Донбасса, в ту победу, к которой мы идем, и которая станет и их Победой". Пушилин особо отметил роль военкоров, которые, "освещая боевые действия, жизнь людей на войне, рискуя ради этого собой, пользуются заслуженным авторитетом, по праву являются лидерами общественного мнения". Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, конфликт на Украине начался с государственного переворота в Киеве в 2014 году. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. Ежегодно он отмечается 15 декабря.

донбасс

россия

донецкая народная республика

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происшествия, донбасс, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин