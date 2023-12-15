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В Донбассе погибли более 20 журналистов с начала конфликта, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 15.12.2023 (обновлено: 09:56 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/donbass-1915956109.html
В Донбассе погибли более 20 журналистов с начала конфликта, заявил Пушилин
В Донбассе погибли более 20 журналистов с начала конфликта, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.12.2023
В Донбассе погибли более 20 журналистов с начала конфликта, заявил Пушилин
Более двадцати журналистов погибли в Донбассе за почти 10 лет конфликта, сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:52
2023-12-15T09:56
специальная военная операция на украине
происшествия
донбасс
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Более двадцати журналистов погибли в Донбассе за почти 10 лет конфликта, сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. &quot;К огромному сожалению, мы потеряли немало журналистов почти за 10 лет конфликта. Защищая Донбасс от клеветы, они стали мишенью для врага. За это время здесь погибли более 20 репортеров, операторов, фотокорреспондентов&quot;, - написал Пушилин по случаю Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.Глава республики подчеркнул, что "каждый из них внес свой вклад в нашу борьбу, в освобождение Донбасса, в ту победу, к которой мы идем, и которая станет и их Победой". Пушилин особо отметил роль военкоров, которые, "освещая боевые действия, жизнь людей на войне, рискуя ради этого собой, пользуются заслуженным авторитетом, по праву являются лидерами общественного мнения". Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, конфликт на Украине начался с государственного переворота в Киеве в 2014 году. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. Ежегодно он отмечается 15 декабря.
донбасс
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происшествия, донбасс, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин
В Донбассе погибли более 20 журналистов с начала конфликта, заявил Пушилин

Пушилин: более 20 журналистов погибли в Донбассе за почти 10 лет конфликта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖурналист в зоне СВО
Журналист в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Журналист в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Более двадцати журналистов погибли в Донбассе за почти 10 лет конфликта, сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.
«

"К огромному сожалению, мы потеряли немало журналистов почти за 10 лет конфликта. Защищая Донбасс от клеветы, они стали мишенью для врага. За это время здесь погибли более 20 репортеров, операторов, фотокорреспондентов", - написал Пушилин по случаю Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Глава республики подчеркнул, что "каждый из них внес свой вклад в нашу борьбу, в освобождение Донбасса, в ту победу, к которой мы идем, и которая станет и их Победой".
Пушилин особо отметил роль военкоров, которые, "освещая боевые действия, жизнь людей на войне, рискуя ради этого собой, пользуются заслуженным авторитетом, по праву являются лидерами общественного мнения".
Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, конфликт на Украине начался с государственного переворота в Киеве в 2014 году.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. Ежегодно он отмечается 15 декабря.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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