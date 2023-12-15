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В ресторане парижского Диснейленда произошел пожар
В ресторане парижского Диснейленда произошел пожар - РИА Новости, 15.12.2023
В ресторане парижского Диснейленда произошел пожар
Пожар произошел в ресторане Cowboy Cookout парижского Диснейленда, клиенты и персонал были эвакуированы, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T18:40
2023-12-15T18:40
2023-12-15T18:40
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ПАРИЖ, 15 дек – РИА Новости. Пожар произошел в ресторане Cowboy Cookout парижского Диснейленда, клиенты и персонал были эвакуированы, передает телеканал BFMTV. "Пострадавших нет", – сообщил телеканал. На фото, публикуемых пользователями в социальных сетях, видно, что пожар охватил деревянную крышу здания. Клиенты и персонал были оперативно эвакуированы. По сведениям телеканала, ситуация нормализована, но доступ в заведение остается закрыт. Также отмечается, что инцидент не повлиял на работу аттракционов.
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, туристы, париж, пожар
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Париж, Пожар
В ресторане парижского Диснейленда произошел пожар
В парижском Диснейленде произошел пожар в ресторане, гостей эвакуировали
ПАРИЖ, 15 дек – РИА Новости. Пожар произошел в ресторане Cowboy Cookout парижского Диснейленда, клиенты и персонал были эвакуированы, передает телеканал BFMTV.
"Пострадавших нет", – сообщил телеканал. На фото, публикуемых пользователями в социальных сетях, видно, что пожар охватил деревянную крышу здания.
Клиенты и персонал были оперативно эвакуированы. По сведениям телеканала, ситуация нормализована, но доступ в заведение остается закрыт. Также отмечается, что инцидент не повлиял на работу аттракционов.
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