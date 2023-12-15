https://ria.ru/20231215/deti-1916061739.html

В Архангельской области вынесли приговор родителям, истязавшим детей

В Архангельской области вынесли приговор родителям, истязавшим детей - РИА Новости, 15.12.2023

В Архангельской области вынесли приговор родителям, истязавшим детей

Северодвинский суд Архангельской области приговорил 23-летнего мужчину к 10 годам, а его 29-летнюю супругу к шести годам и одному месяцу колонии за... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:16

2023-12-15T16:16

2023-12-15T16:16

происшествия

россия

архангельская область

онежский район

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МУРМАНСК, 15 дек - РИА Новости. Северодвинский суд Архангельской области приговорил 23-летнего мужчину к 10 годам, а его 29-летнюю супругу к шести годам и одному месяцу колонии за систематические истязания, пытки и издевательства над двумя малолетними детьми супруги, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Как установили следователи, супруги проживали в поселке Нименьга Онежского района. "В разное время в 2021 году (они) совместно по малозначительным поводам систематически наносили побои двоим малолетним сыновьям осужденной от первого брака, младшего из них морили голодом и привязывали по ночам, чтобы не давать ему брать еду из холодильника", - говорится в сообщении. Кроме того, в начале января прошлого года отчим избил одного из детей деревянной палкой по голове, мальчик получил тяжкий вред здоровью и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следователи возбудили дела по п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним), а также по п. "а", "г", "д", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору). "Судом мужчине назначено 10 лет лишения свободы, женщине - шесть лет один месяц лишения свободы. Отбывать наказание обоим предстоит в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск представителя потерпевших о возмещении морального вреда удовлетворен на общую сумму 750 тысяч рублей", - отметили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил. Как РИА Новости пояснили в прокуратуре, после случившегося пострадавшие дети проживают с родным отцом в Саратовской области.

https://ria.ru/20231121/sud-1910840285.html

https://ria.ru/20231020/prigovor-1904230825.html

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архангельская область

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происшествия, россия, архангельская область, онежский район