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В Архангельской области вынесли приговор родителям, истязавшим детей - РИА Новости, 15.12.2023
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16:16 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/deti-1916061739.html
В Архангельской области вынесли приговор родителям, истязавшим детей
В Архангельской области вынесли приговор родителям, истязавшим детей - РИА Новости, 15.12.2023
В Архангельской области вынесли приговор родителям, истязавшим детей
Северодвинский суд Архангельской области приговорил 23-летнего мужчину к 10 годам, а его 29-летнюю супругу к шести годам и одному месяцу колонии за... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:16
2023-12-15T16:16
происшествия
россия
архангельская область
онежский район
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МУРМАНСК, 15 дек - РИА Новости. Северодвинский суд Архангельской области приговорил 23-летнего мужчину к 10 годам, а его 29-летнюю супругу к шести годам и одному месяцу колонии за систематические истязания, пытки и издевательства над двумя малолетними детьми супруги, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Как установили следователи, супруги проживали в поселке Нименьга Онежского района. "В разное время в 2021 году (они) совместно по малозначительным поводам систематически наносили побои двоим малолетним сыновьям осужденной от первого брака, младшего из них морили голодом и привязывали по ночам, чтобы не давать ему брать еду из холодильника", - говорится в сообщении. Кроме того, в начале января прошлого года отчим избил одного из детей деревянной палкой по голове, мальчик получил тяжкий вред здоровью и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следователи возбудили дела по п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним), а также по п. "а", "г", "д", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору). "Судом мужчине назначено 10 лет лишения свободы, женщине - шесть лет один месяц лишения свободы. Отбывать наказание обоим предстоит в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск представителя потерпевших о возмещении морального вреда удовлетворен на общую сумму 750 тысяч рублей", - отметили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил. Как РИА Новости пояснили в прокуратуре, после случившегося пострадавшие дети проживают с родным отцом в Саратовской области.
https://ria.ru/20231121/sud-1910840285.html
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происшествия, россия, архангельская область, онежский район
Происшествия, Россия, Архангельская область, Онежский район
В Архангельской области вынесли приговор родителям, истязавшим детей

Архангельский суд вынес приговор родителям, пытавшим детей и морившим их голодом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Статуя богини правосудия. Архивное фото
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МУРМАНСК, 15 дек - РИА Новости. Северодвинский суд Архангельской области приговорил 23-летнего мужчину к 10 годам, а его 29-летнюю супругу к шести годам и одному месяцу колонии за систематические истязания, пытки и издевательства над двумя малолетними детьми супруги, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Как установили следователи, супруги проживали в поселке Нименьга Онежского района. "В разное время в 2021 году (они) совместно по малозначительным поводам систематически наносили побои двоим малолетним сыновьям осужденной от первого брака, младшего из них морили голодом и привязывали по ночам, чтобы не давать ему брать еду из холодильника", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в начале января прошлого года отчим избил одного из детей деревянной палкой по голове, мальчик получил тяжкий вред здоровью и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следователи возбудили дела по п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним), а также по п. "а", "г", "д", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору).
"Судом мужчине назначено 10 лет лишения свободы, женщине - шесть лет один месяц лишения свободы. Отбывать наказание обоим предстоит в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск представителя потерпевших о возмещении морального вреда удовлетворен на общую сумму 750 тысяч рублей", - отметили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил.
Как РИА Новости пояснили в прокуратуре, после случившегося пострадавшие дети проживают с родным отцом в Саратовской области.
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