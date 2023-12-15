https://ria.ru/20231215/demokratiya-1916062943.html

Опрос: более половины американцев недовольны состоянием демократии

Опрос: более половины американцев недовольны состоянием демократии - РИА Новости, 15.12.2023

Опрос: более половины американцев недовольны состоянием демократии

Больше половины американцев недовольны состоянием демократии в США, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентство Ассошиэйтед Пресс совместно с... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:21

2023-12-15T16:21

2023-12-15T16:21

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Больше половины американцев недовольны состоянием демократии в США, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентство Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC. Согласно данным исследования, 51% респондентов заявили, что демократия в США работает "не очень хорошо" или "совсем не хорошо". Опрос также показал, что 62% взрослого населения США уверены в том, что демократия в стране может оказаться под угрозой в зависимости от того, кто одержит победу на предстоящих президентских выборах в 2024 году. При этом каждый второй из десяти опрошенных американцев (19%) заявил, что демократия в США "уже настолько сильно подорвана, что нет разницы в том, кому достанется победа на выборах. В рамках исследования людям также предложили ответить о важности предстоящих выборов по 12 темам. Исследование показало, что важнее всего оцениваются результаты выборов для экономики (75%), за ней следует будущее демократии в США (67%). Такой же процент получила тема государственных расходов (67%), следом за ней идет вопрос иммиграции (66%). Опрос проводился с 30 ноября по 4 декабря среди 1074 человек. Статистическая погрешность составила 4 процентных пункта. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

https://ria.ru/20231211/ssha-1914985904.html

https://ria.ru/20231121/bayden-1910871439.html

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в мире, сша, джо байден