https://ria.ru/20231215/demokratiya-1916062943.html
Опрос: более половины американцев недовольны состоянием демократии
Опрос: более половины американцев недовольны состоянием демократии - РИА Новости, 15.12.2023
Опрос: более половины американцев недовольны состоянием демократии
Больше половины американцев недовольны состоянием демократии в США, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентство Ассошиэйтед Пресс совместно с... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:21
2023-12-15T16:21
2023-12-15T16:21
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_0:42:3223:1855_1920x0_80_0_0_42fbe2df6b29191bea84770f6fe474fc.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Больше половины американцев недовольны состоянием демократии в США, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентство Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC. Согласно данным исследования, 51% респондентов заявили, что демократия в США работает "не очень хорошо" или "совсем не хорошо". Опрос также показал, что 62% взрослого населения США уверены в том, что демократия в стране может оказаться под угрозой в зависимости от того, кто одержит победу на предстоящих президентских выборах в 2024 году. При этом каждый второй из десяти опрошенных американцев (19%) заявил, что демократия в США "уже настолько сильно подорвана, что нет разницы в том, кому достанется победа на выборах. В рамках исследования людям также предложили ответить о важности предстоящих выборов по 12 темам. Исследование показало, что важнее всего оцениваются результаты выборов для экономики (75%), за ней следует будущее демократии в США (67%). Такой же процент получила тема государственных расходов (67%), следом за ней идет вопрос иммиграции (66%). Опрос проводился с 30 ноября по 4 декабря среди 1074 человек. Статистическая погрешность составила 4 процентных пункта. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
https://ria.ru/20231211/ssha-1914985904.html
https://ria.ru/20231121/bayden-1910871439.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_0e0ce8df31add56bc1f25f4e0e367b05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Опрос: более половины американцев недовольны состоянием демократии
Опрос AP: 51% американцев считают, что демократия работает не очень хорошо
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Больше половины американцев недовольны состоянием демократии в США, свидетельствуют данные опроса
, проведенного агентство Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC.
Согласно данным исследования, 51% респондентов заявили, что демократия в США работает "не очень хорошо" или "совсем не хорошо".
Опрос показал, сколько американцев считают траты на Украину чрезмерными
Опрос также показал, что 62% взрослого населения США уверены в том, что демократия в стране может оказаться под угрозой в зависимости от того, кто одержит победу на предстоящих президентских выборах в 2024 году. При этом каждый второй из десяти опрошенных американцев (19%) заявил, что демократия в США "уже настолько сильно подорвана, что нет разницы в том, кому достанется победа на выборах.
В рамках исследования людям также предложили ответить о важности предстоящих выборов по 12 темам. Исследование показало, что важнее всего оцениваются результаты выборов для экономики (75%), за ней следует будущее демократии в США (67%). Такой же процент получила тема государственных расходов (67%), следом за ней идет вопрос иммиграции (66%).
Опрос проводился с 30 ноября по 4 декабря среди 1074 человек. Статистическая погрешность составила 4 процентных пункта.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден
. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос