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Пермские полицейские помогли замерзавшему дальнобойщику из Ирана - РИА Новости, 15.12.2023
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10:38 15.12.2023 (обновлено: 16:25 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/dalnoboyschik-1915961521.html
Пермские полицейские помогли замерзавшему дальнобойщику из Ирана
Пермские полицейские помогли замерзавшему дальнобойщику из Ирана - РИА Новости, 15.12.2023
Пермские полицейские помогли замерзавшему дальнобойщику из Ирана
Пермские полицейские в морозы оказали помощь дальнобойщику из Ирана, у которого сломался грузовик, сообщило краевое МВД. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:38
2023-12-15T16:25
хорошие новости
происшествия
пермский край
россия
иран
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 15 дек — РИА Новости. Пермские полицейские в морозы оказали помощь дальнобойщику из Ирана, у которого сломался грузовик, сообщило краевое МВД.&quot;При патрулировании маршрута нарядом Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России &quot;Суксунский&quot; на 128-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург был обнаружен грузовик, стоящий частично за пределами проезжей части&quot;, — рассказали в ведомстве.Выяснилось, что автомобиль, которым управлял водитель из Ирана, сломался на трассе. Мужчина долго ждал помощи от коллег-дальнобойщиков и много времени провел в кабине, стекла которой покрылись плотным слоем инея. В какой-то момент рядом с фурой остановились два большегруза, их водители пригласили замерзающего иранца погреться. Выяснилось, что общаться он может только на родном языке. На скопление грузовиков обратил внимание проезжающий наряд ДПС. Полицейские разобрались в ситуации. Чтобы убедиться, что жизни и здоровью иностранца ничего не угрожает, они отвезли его в больницу для осмотра, а затем в местную мечеть, где мужчина пробудет, пока решается вопрос с починкой его автомобиля.В Пермском крае около недели стояли сильные морозы: в некоторых районах температура опускалась ниже минус 40 градусов.
https://ria.ru/20230714/devochka-1884122443.html
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происшествия, пермский край, россия, иран, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Происшествия, Пермский край, Россия, Иран, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пермские полицейские помогли замерзавшему дальнобойщику из Ирана

Пермские полицейские помогли дальнобойщику из Ирана, у которого сломалась фура

© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краюСотрудники Госавтоинспекции, оказавшие помощь замерзающему дальнобойщику из Ирана в Пермском крае
Сотрудники Госавтоинспекции, оказавшие помощь замерзающему дальнобойщику из Ирана в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краю
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ПЕРМЬ, 15 дек — РИА Новости. Пермские полицейские в морозы оказали помощь дальнобойщику из Ирана, у которого сломался грузовик, сообщило краевое МВД.
«

"При патрулировании маршрута нарядом Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России "Суксунский" на 128-м километре автодороги ПермьЕкатеринбург был обнаружен грузовик, стоящий частично за пределами проезжей части", — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что автомобиль, которым управлял водитель из Ирана, сломался на трассе. Мужчина долго ждал помощи от коллег-дальнобойщиков и много времени провел в кабине, стекла которой покрылись плотным слоем инея.
В какой-то момент рядом с фурой остановились два большегруза, их водители пригласили замерзающего иранца погреться. Выяснилось, что общаться он может только на родном языке. На скопление грузовиков обратил внимание проезжающий наряд ДПС. Полицейские разобрались в ситуации. Чтобы убедиться, что жизни и здоровью иностранца ничего не угрожает, они отвезли его в больницу для осмотра, а затем в местную мечеть, где мужчина пробудет, пока решается вопрос с починкой его автомобиля.
В Пермском крае около недели стояли сильные морозы: в некоторых районах температура опускалась ниже минус 40 градусов.
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Хорошие новостиПроисшествияПермский крайРоссияИранМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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