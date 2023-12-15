https://ria.ru/20231215/dalnoboyschik-1915961521.html

Пермские полицейские помогли замерзавшему дальнобойщику из Ирана

Пермские полицейские помогли замерзавшему дальнобойщику из Ирана - РИА Новости, 15.12.2023

Пермские полицейские помогли замерзавшему дальнобойщику из Ирана

Пермские полицейские в морозы оказали помощь дальнобойщику из Ирана, у которого сломался грузовик, сообщило краевое МВД. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:38

2023-12-15T10:38

2023-12-15T16:25

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пермский край

россия

иран

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 15 дек — РИА Новости. Пермские полицейские в морозы оказали помощь дальнобойщику из Ирана, у которого сломался грузовик, сообщило краевое МВД."При патрулировании маршрута нарядом Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России "Суксунский" на 128-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург был обнаружен грузовик, стоящий частично за пределами проезжей части", — рассказали в ведомстве.Выяснилось, что автомобиль, которым управлял водитель из Ирана, сломался на трассе. Мужчина долго ждал помощи от коллег-дальнобойщиков и много времени провел в кабине, стекла которой покрылись плотным слоем инея. В какой-то момент рядом с фурой остановились два большегруза, их водители пригласили замерзающего иранца погреться. Выяснилось, что общаться он может только на родном языке. На скопление грузовиков обратил внимание проезжающий наряд ДПС. Полицейские разобрались в ситуации. Чтобы убедиться, что жизни и здоровью иностранца ничего не угрожает, они отвезли его в больницу для осмотра, а затем в местную мечеть, где мужчина пробудет, пока решается вопрос с починкой его автомобиля.В Пермском крае около недели стояли сильные морозы: в некоторых районах температура опускалась ниже минус 40 градусов.

https://ria.ru/20230714/devochka-1884122443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермский край, россия, иран, министерство внутренних дел рф (мвд россии)