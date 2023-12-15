https://ria.ru/20231215/byudzhet-1916049715.html

Дефицит бюджета в России должен быть ниже двух процентов, заявил Путин

Дефицит бюджета в России должен быть ниже двух процентов, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2023

Дефицит бюджета в России должен быть ниже двух процентов, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что дефицит бюджета в России должен быть ниже 2% для того, чтобы правительство могло сохранить элементы поддержки в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:31

2023-12-15T15:31

2023-12-15T15:31

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что дефицит бюджета в России должен быть ниже 2% для того, чтобы правительство могло сохранить элементы поддержки в направлениях социальной политики. "Вчера вечером правительство докладывало, что дефицит бюджета у нас скорее всего будет даже ниже, чем 2%. А если это так, то это дает возможность правительству сохранить элементы поддержки на ключевых направлениях социальной политики, включая поддержку многодетных семей", - сказал Путин во время телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД".

https://ria.ru/20231127/minfin-1912186276.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин