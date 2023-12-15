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Дефицит бюджета в России должен быть ниже двух процентов, заявил Путин
Дефицит бюджета в России должен быть ниже двух процентов, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2023
Дефицит бюджета в России должен быть ниже двух процентов, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что дефицит бюджета в России должен быть ниже 2% для того, чтобы правительство могло сохранить элементы поддержки в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:31
2023-12-15T15:31
2023-12-15T15:31
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что дефицит бюджета в России должен быть ниже 2% для того, чтобы правительство могло сохранить элементы поддержки в направлениях социальной политики. "Вчера вечером правительство докладывало, что дефицит бюджета у нас скорее всего будет даже ниже, чем 2%. А если это так, то это дает возможность правительству сохранить элементы поддержки на ключевых направлениях социальной политики, включая поддержку многодетных семей", - сказал Путин во время телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД".
https://ria.ru/20231127/minfin-1912186276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Дефицит бюджета в России должен быть ниже двух процентов, заявил Путин
Путин: дефицит бюджета ниже двух процентов сохранит поддержку в соцполитике