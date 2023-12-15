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Суд в Брянске освободил замдиректора гимназии, где произошла стрельба

Суд в Брянске освободил замдиректора гимназии, где произошла стрельба - РИА Новости, 15.12.2023

Суд в Брянске освободил замдиректора гимназии, где произошла стрельба

Брянский областной суд изменил меру пресечения заместителю директора по административно-хозяйственной работе гимназии №5 Брянска Ларисе Католиковой с домашнего... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:56

2023-12-15T15:56

2023-12-15T16:07

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брянский областной суд

стрельба в брянской гимназии

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Брянский областной суд изменил меру пресечения заместителю директора по административно-хозяйственной работе гимназии №5 Брянска Ларисе Католиковой с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Католикова обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ)."Апелляционным постановлением Брянского областного суда жалоба удовлетворена – мера пресечения в виде домашнего ареста заменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий", – говорится в сообщении.Ранее в пятницу Брянский облсуд смягчил меру пресечения еще двум фигурантам: отцу школьницы - с ареста на запрет определенных действий, сотруднице ЧОПа Галине Чертковой – с заключения под стражу на домашний арест.

https://ria.ru/20231215/sud-1915957076.html

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