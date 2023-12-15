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Над морем у Севастополя сбили беспилотник, повреждений нет - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 15.12.2023 (обновлено: 21:21 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/bpla-1916116767.html
Над морем у Севастополя сбили беспилотник, повреждений нет
Над морем у Севастополя сбили беспилотник, повреждений нет - РИА Новости, 15.12.2023
Над морем у Севастополя сбили беспилотник, повреждений нет
Система ПВО отработала над морем у Севастополя, предварительно, сбит один БПЛА, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T21:10
2023-12-15T21:21
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Система ПВО отработала над морем у Севастополя, предварительно, сбит один БПЛА, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Продолжается контроль обстановки, отметил он.
севастополь
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев
Над морем у Севастополя сбили беспилотник, повреждений нет

Развожаев: над морем у Севастополя сбили беспилотник, повреждений нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Система ПВО отработала над морем у Севастополя, предварительно, сбит один БПЛА, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Продолжается контроль обстановки, отметил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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