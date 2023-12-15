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Над морем у Севастополя сбили беспилотник, повреждений нет

Над морем у Севастополя сбили беспилотник, повреждений нет - РИА Новости, 15.12.2023

Над морем у Севастополя сбили беспилотник, повреждений нет

Система ПВО отработала над морем у Севастополя, предварительно, сбит один БПЛА, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T21:10

2023-12-15T21:10

2023-12-15T21:21

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Система ПВО отработала над морем у Севастополя, предварительно, сбит один БПЛА, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Продолжается контроль обстановки, отметил он.

севастополь

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев