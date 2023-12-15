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Моор получил благодарность президента за успехи в стройсфере и ЖКХ

Моор получил благодарность президента за успехи в стройсфере и ЖКХ - РИА Новости, 15.12.2023

Моор получил благодарность президента за успехи в стройсфере и ЖКХ

Губернатору Тюменской области Александру Моору объявлена благодарность президента России за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:47

2023-12-15T13:47

2023-12-15T13:47

тюменская область

тюменская область

россия

александр моор

тюменская областная дума

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ТЮМЕНЬ, 15 дек – РИА Новости. Губернатору Тюменской области Александру Моору объявлена благодарность президента России за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ, вручение награды состоялось на заседании регионального парламента, сообщает пресс-служба губернатора. "Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Тюменской области Александру Моору за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Благодарственное письмо главы государства Александру Моору вручил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев", – отмечается в сообщении. Ранее в своем послании Тюменской областной думе "О положении дел в регионе" Александр Моор отметил, что регион традиционно силён в сфере жилищного строительства. В 2022 году был побит исторический рекорд области по вводу жилья – 2, 245 миллиона квадратных метров. По данным главного управления строительства Тюменской области, на 1 декабря 2023 года в регионе уже введено в эксплуатацию 2,05 миллиона квадратных метров жилья.

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тюменская область, россия, александр моор, тюменская областная дума