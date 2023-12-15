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Феоктистова: ESG-индексы помогают определить лидеров бизнеса - РИА Новости, 15.12.2023
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16:40 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/biznes-1916065163.html
Феоктистова: ESG-индексы помогают определить лидеров бизнеса
Феоктистова: ESG-индексы помогают определить лидеров бизнеса - РИА Новости, 15.12.2023
Феоктистова: ESG-индексы помогают определить лидеров бизнеса
Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Управляющий директор по... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:40
2023-12-15T16:40
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
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Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Управляющий директор по корпоративной ответственности устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, заместитель председателя совета РСПП по нефинансовой отчетности, ESG-индексам и рейтингам устойчивого развития, председатель экспертного совета РСПП по нефинансовой отчетности Елена Феоктистова подвела итоги десятилетней работы."ESG-индексы – это проект, который внес значительный вклад в формирование культуры ведения бизнеса и продвижение принципов устойчивого развития. ESG-индексы – первый в России инструмент оценки компаний по факторам устойчивого развития, включающий социально-экологические и управленческие аспекты в тесной связи с экономической результативностью", – говорит Феоктистова.К важной характеристике этого инструмента оценки компаний относится проведение на ежегодной основе аудиторской проверки и подтверждение результатов, что способствует обеспечению качества расчетов и повышению доверия к ним.Одним из значимых итогов 10-летнего составления индексов стало увеличение количества компаний, достаточно полно раскрывающих информацию по факторам устойчивого развития и на этой основе попадающих в индексы. За десять лет более чем вдвое выросло количество компаний-лидеров, которые предоставили полную информацию для составления ESG-индексов. Так, из базовой выборки 115-120 компаний в 2014-2015 годах в индекс попадало 20 компаний, последние три года – порядка 50.В 2019 году на основе индексов РСПП на МосБирже стали рассчитываться фондовые ESG-индексы, что стало толчком к дополнительному развитию проекта.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Феоктистова: ESG-индексы помогают определить лидеров бизнеса
Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Управляющий директор по корпоративной ответственности устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, заместитель председателя совета РСПП по нефинансовой отчетности, ESG-индексам и рейтингам устойчивого развития, председатель экспертного совета РСПП по нефинансовой отчетности Елена Феоктистова подвела итоги десятилетней работы. «ESG-индексы – это проект, который внес значительный вклад в формирование культуры ведения бизнеса и продвижение принципов устойчивого развития. ESG-индексы – первый в России инструмент оценки компаний по факторам устойчивого развития, включающий социально-экологические и управленческие аспекты в тесной связи с экономической результативностью», – говорит Феоктистова. К важной характеристике этого инструмента оценки компаний относится проведение на ежегодной основе аудиторской проверки и подтверждение результатов, что способствует обеспечению качества расчетов и повышению доверия к ним. Одним из значимых итогов 10-летнего составления индексов стало увеличение количества компаний, достаточно полно раскрывающих информацию по факторам устойчивого развития и на этой основе попадающих в индексы. За десять лет более чем вдвое выросло количество компаний-лидеров, которые предоставили полную информацию для составления ESG-индексов. Так, из базовой выборки 115-120 компаний в 2014-2015 годах в индекс попадало 20 компаний, последние три года – порядка 50. В 2019 году на основе индексов РСПП на МосБирже стали рассчитываться фондовые ESG-индексы, что стало толчком к дополнительному развитию проекта.
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353
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экономика, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей

Феоктистова: ESG-индексы помогают определить лидеров бизнеса

Читать ria.ru в
Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Управляющий директор по корпоративной ответственности устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, заместитель председателя совета РСПП по нефинансовой отчетности, ESG-индексам и рейтингам устойчивого развития, председатель экспертного совета РСПП по нефинансовой отчетности Елена Феоктистова подвела итоги десятилетней работы.
"ESG-индексы – это проект, который внес значительный вклад в формирование культуры ведения бизнеса и продвижение принципов устойчивого развития. ESG-индексы – первый в России инструмент оценки компаний по факторам устойчивого развития, включающий социально-экологические и управленческие аспекты в тесной связи с экономической результативностью", – говорит Феоктистова.
К важной характеристике этого инструмента оценки компаний относится проведение на ежегодной основе аудиторской проверки и подтверждение результатов, что способствует обеспечению качества расчетов и повышению доверия к ним.
Одним из значимых итогов 10-летнего составления индексов стало увеличение количества компаний, достаточно полно раскрывающих информацию по факторам устойчивого развития и на этой основе попадающих в индексы. За десять лет более чем вдвое выросло количество компаний-лидеров, которые предоставили полную информацию для составления ESG-индексов. Так, из базовой выборки 115-120 компаний в 2014-2015 годах в индекс попадало 20 компаний, последние три года – порядка 50.
В 2019 году на основе индексов РСПП на МосБирже стали рассчитываться фондовые ESG-индексы, что стало толчком к дополнительному развитию проекта.
Участники расширенного заседания Комитета по корпоративной ответственности и устойчивому развитию РСПП по теме: Итоги - 2023 и юбилейного 10 выпуска Индексов РСПП по устойчивому развитию (ESG-индексов) - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Подведены итоги индексов РСПП по устойчивому развитию
11 декабря, 12:46
 
ЭкономикаРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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