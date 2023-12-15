https://ria.ru/20231215/biznes-1916065163.html

Феоктистова: ESG-индексы помогают определить лидеров бизнеса

Феоктистова: ESG-индексы помогают определить лидеров бизнеса - РИА Новости, 15.12.2023

Феоктистова: ESG-индексы помогают определить лидеров бизнеса

Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Управляющий директор по... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:40

2023-12-15T16:40

2023-12-15T16:40

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916046448_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_d0ae68e3efd4e62803e7e00998f12c3c.png

Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Управляющий директор по корпоративной ответственности устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, заместитель председателя совета РСПП по нефинансовой отчетности, ESG-индексам и рейтингам устойчивого развития, председатель экспертного совета РСПП по нефинансовой отчетности Елена Феоктистова подвела итоги десятилетней работы."ESG-индексы – это проект, который внес значительный вклад в формирование культуры ведения бизнеса и продвижение принципов устойчивого развития. ESG-индексы – первый в России инструмент оценки компаний по факторам устойчивого развития, включающий социально-экологические и управленческие аспекты в тесной связи с экономической результативностью", – говорит Феоктистова.К важной характеристике этого инструмента оценки компаний относится проведение на ежегодной основе аудиторской проверки и подтверждение результатов, что способствует обеспечению качества расчетов и повышению доверия к ним.Одним из значимых итогов 10-летнего составления индексов стало увеличение количества компаний, достаточно полно раскрывающих информацию по факторам устойчивого развития и на этой основе попадающих в индексы. За десять лет более чем вдвое выросло количество компаний-лидеров, которые предоставили полную информацию для составления ESG-индексов. Так, из базовой выборки 115-120 компаний в 2014-2015 годах в индекс попадало 20 компаний, последние три года – порядка 50.В 2019 году на основе индексов РСПП на МосБирже стали рассчитываться фондовые ESG-индексы, что стало толчком к дополнительному развитию проекта.

https://ria.ru/20231211/indeksy_rspp-1915047558.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Феоктистова: ESG-индексы помогают определить лидеров бизнеса Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Управляющий директор по корпоративной ответственности устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, заместитель председателя совета РСПП по нефинансовой отчетности, ESG-индексам и рейтингам устойчивого развития, председатель экспертного совета РСПП по нефинансовой отчетности Елена Феоктистова подвела итоги десятилетней работы. «ESG-индексы – это проект, который внес значительный вклад в формирование культуры ведения бизнеса и продвижение принципов устойчивого развития. ESG-индексы – первый в России инструмент оценки компаний по факторам устойчивого развития, включающий социально-экологические и управленческие аспекты в тесной связи с экономической результативностью», – говорит Феоктистова. К важной характеристике этого инструмента оценки компаний относится проведение на ежегодной основе аудиторской проверки и подтверждение результатов, что способствует обеспечению качества расчетов и повышению доверия к ним. Одним из значимых итогов 10-летнего составления индексов стало увеличение количества компаний, достаточно полно раскрывающих информацию по факторам устойчивого развития и на этой основе попадающих в индексы. За десять лет более чем вдвое выросло количество компаний-лидеров, которые предоставили полную информацию для составления ESG-индексов. Так, из базовой выборки 115-120 компаний в 2014-2015 годах в индекс попадало 20 компаний, последние три года – порядка 50. В 2019 году на основе индексов РСПП на МосБирже стали рассчитываться фондовые ESG-индексы, что стало толчком к дополнительному развитию проекта. 2023-12-15T16:40 true PT7M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российский союз промышленников и предпринимателей