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В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса - РИА Новости, 15.12.2023
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14:59 15.12.2023 (обновлено: 16:18 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/biznes-1916037607.html
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса - РИА Новости, 15.12.2023
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
Правительство продлило действие моратория на проверки бизнеса, за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:59
2023-12-15T16:18
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство продлило действие моратория на проверки бизнеса, за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.&quot;Мы продлеваем на следующий год мораторий на проведение проверок. &lt;...&gt; Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом&quot;, — сказал он.Мишустин отметил, что бизнес смог направить больше ресурсов на текущие задачи, расширение проектов и освоение новых рынков.С предложением продлить мораторий в конце ноября выступил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он подчеркнул, что исключение должны составить объекты чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.Для всех остальных категорий мораторий на плановые проверки в марте продлили сразу до 2030 года, мораторий на внеплановые действовал до конца 2023-го.Как пояснял вице-премьер Дмитрий Григоренко, сейчас проводить внеплановые проверки можно только "при наличии информации, которая позволяет сделать вывод, что допускается какое-то нарушение".В июне этого года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент заявил, что в компаниях, работа которых не связана с высокими рисками для человека или окружающей среды, вообще не нужно проводить проверки — как плановые, так и внеплановые. Там достаточно профилактических мероприятий.
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Россия
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

Правительство продлило мораторий на проведение проверок бизнеса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом Правительства
Дом Правительства - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом Правительства. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство продлило действие моратория на проверки бизнеса, за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«

"Мы продлеваем на следующий год мораторий на проведение проверок. <...> Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом", — сказал он.

Мишустин отметил, что бизнес смог направить больше ресурсов на текущие задачи, расширение проектов и освоение новых рынков.
С предложением продлить мораторий в конце ноября выступил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он подчеркнул, что исключение должны составить объекты чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.
Для всех остальных категорий мораторий на плановые проверки в марте продлили сразу до 2030 года, мораторий на внеплановые действовал до конца 2023-го.
Как пояснял вице-премьер Дмитрий Григоренко, сейчас проводить внеплановые проверки можно только "при наличии информации, которая позволяет сделать вывод, что допускается какое-то нарушение".
В июне этого года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент заявил, что в компаниях, работа которых не связана с высокими рисками для человека или окружающей среды, вообще не нужно проводить проверки — как плановые, так и внеплановые. Там достаточно профилактических мероприятий.
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