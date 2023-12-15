https://ria.ru/20231215/biznes-1916037607.html

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса - РИА Новости, 15.12.2023

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

Правительство продлило действие моратория на проверки бизнеса, за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:59

2023-12-15T14:59

2023-12-15T16:18

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство продлило действие моратория на проверки бизнеса, за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Мы продлеваем на следующий год мораторий на проведение проверок. <...> Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом", — сказал он.Мишустин отметил, что бизнес смог направить больше ресурсов на текущие задачи, расширение проектов и освоение новых рынков.С предложением продлить мораторий в конце ноября выступил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он подчеркнул, что исключение должны составить объекты чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.Для всех остальных категорий мораторий на плановые проверки в марте продлили сразу до 2030 года, мораторий на внеплановые действовал до конца 2023-го.Как пояснял вице-премьер Дмитрий Григоренко, сейчас проводить внеплановые проверки можно только "при наличии информации, которая позволяет сделать вывод, что допускается какое-то нарушение".В июне этого года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент заявил, что в компаниях, работа которых не связана с высокими рисками для человека или окружающей среды, вообще не нужно проводить проверки — как плановые, так и внеплановые. Там достаточно профилактических мероприятий.

https://ria.ru/20230616/proverki-1878553905.html

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