https://ria.ru/20231215/bezopasnost-1915981684.html

Лавров: Москва и Минск будут строить архитектуру безопасности в Евразии

Лавров: Москва и Минск будут строить архитектуру безопасности в Евразии - РИА Новости, 15.12.2023

Лавров: Москва и Минск будут строить архитектуру безопасности в Евразии

В нынешних условиях Россия и Белоруссия не видят смысла обсуждать с западными странами вопросы региональной стабильности, Москва и Минск будут выстраивать... РИА Новости, 15.12.2023

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2023-12-15T13:50

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В нынешних условиях Россия и Белоруссия не видят смысла обсуждать с западными странами вопросы региональной стабильности, Москва и Минск будут выстраивать архитектуру безопасности в регионе Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "На фоне нынешней международной обстановки отдельное внимание мы уделим перспективам формирования системы европейской безопасности - той самой, кризис которой был ярко продемонстрирован на недавнем мероприятии (СМИД ОБСЕ) в Македонии. Действия коллективного Запада, в том числе спровоцированный им украинский кризис, по сути дела, обрушили всю систему безопасности в Европе, и западники окончательно похоронили принцип равенства и неделимости безопасности", - сказал Лавров в ходе заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. "НАТО наращивает военную активность на западных рубежах Союзного государства. В таких условиях разговор об общих с западными странами подходах к обеспечению региональной стабильности на данном этапе не имеет смысла, он невозможен. Поэтому стоит задача устойчивой архитектуры безопасности и сотрудничество во всей Евразии, совместно с конструктивно настроенными государствами и опорой на имеющиеся интеграционные объединения", - добавил Лавров. По его словам, в ходе сегодняшней встречи будут обсуждаться также вопросы развития взаимодействия и торгового сотрудничества России и Белоруссии со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

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россия, сергей лавров, обсе, белоруссия, в мире