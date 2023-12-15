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Лавров: Москва и Минск будут строить архитектуру безопасности в Евразии - РИА Новости, 15.12.2023
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12:12 15.12.2023 (обновлено: 13:50 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/bezopasnost-1915981684.html
Лавров: Москва и Минск будут строить архитектуру безопасности в Евразии
Лавров: Москва и Минск будут строить архитектуру безопасности в Евразии - РИА Новости, 15.12.2023
Лавров: Москва и Минск будут строить архитектуру безопасности в Евразии
В нынешних условиях Россия и Белоруссия не видят смысла обсуждать с западными странами вопросы региональной стабильности, Москва и Минск будут выстраивать... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:12
2023-12-15T13:50
союзное государство
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сергей лавров
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В нынешних условиях Россия и Белоруссия не видят смысла обсуждать с западными странами вопросы региональной стабильности, Москва и Минск будут выстраивать архитектуру безопасности в регионе Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "На фоне нынешней международной обстановки отдельное внимание мы уделим перспективам формирования системы европейской безопасности - той самой, кризис которой был ярко продемонстрирован на недавнем мероприятии (СМИД ОБСЕ) в Македонии. Действия коллективного Запада, в том числе спровоцированный им украинский кризис, по сути дела, обрушили всю систему безопасности в Европе, и западники окончательно похоронили принцип равенства и неделимости безопасности", - сказал Лавров в ходе заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии. "НАТО наращивает военную активность на западных рубежах Союзного государства. В таких условиях разговор об общих с западными странами подходах к обеспечению региональной стабильности на данном этапе не имеет смысла, он невозможен. Поэтому стоит задача устойчивой архитектуры безопасности и сотрудничество во всей Евразии, совместно с конструктивно настроенными государствами и опорой на имеющиеся интеграционные объединения", - добавил Лавров. По его словам, в ходе сегодняшней встречи будут обсуждаться также вопросы развития взаимодействия и торгового сотрудничества России и Белоруссии со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
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россия, сергей лавров, обсе, белоруссия, в мире
Союзное государство, Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ, Белоруссия, В мире
Лавров: Москва и Минск будут строить архитектуру безопасности в Евразии

Лавров: Россия и Белоруссия будут выстраивать архитектуру безопасности в Евразии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии в Москве. 15 декабря 2023
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии в Москве. 15 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии в Москве. 15 декабря 2023
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В нынешних условиях Россия и Белоруссия не видят смысла обсуждать с западными странами вопросы региональной стабильности, Москва и Минск будут выстраивать архитектуру безопасности в регионе Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На фоне нынешней международной обстановки отдельное внимание мы уделим перспективам формирования системы европейской безопасности - той самой, кризис которой был ярко продемонстрирован на недавнем мероприятии (СМИД ОБСЕ) в Македонии. Действия коллективного Запада, в том числе спровоцированный им украинский кризис, по сути дела, обрушили всю систему безопасности в Европе, и западники окончательно похоронили принцип равенства и неделимости безопасности", - сказал Лавров в ходе заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.
"НАТО наращивает военную активность на западных рубежах Союзного государства. В таких условиях разговор об общих с западными странами подходах к обеспечению региональной стабильности на данном этапе не имеет смысла, он невозможен. Поэтому стоит задача устойчивой архитектуры безопасности и сотрудничество во всей Евразии, совместно с конструктивно настроенными государствами и опорой на имеющиеся интеграционные объединения", - добавил Лавров.
По его словам, в ходе сегодняшней встречи будут обсуждаться также вопросы развития взаимодействия и торгового сотрудничества России и Белоруссии со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
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