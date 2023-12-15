https://ria.ru/20231215/bespilotniki-1916099677.html

В Курской области сбили четыре беспилотника

В Курской области сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 15.12.2023

В Курской области сбили четыре беспилотника

Средства ПВО в Курской области продолжают работу, сбиты четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T19:01

2023-12-15T19:01

2023-12-15T19:09

специальная военная операция на украине

россия

роман старовойт

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Средства ПВО в Курской области продолжают работу, сбиты четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие. На данный момент уже сбиты четыре БПЛА", - сообщил Старовойт.Ранее глава региона предупрежда, что система ПВО работала над Курском.

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, роман старовойт, курская область