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В Курской области сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:01 15.12.2023 (обновлено: 19:09 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/bespilotniki-1916099677.html
В Курской области сбили четыре беспилотника
В Курской области сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 15.12.2023
В Курской области сбили четыре беспилотника
Средства ПВО в Курской области продолжают работу, сбиты четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:01
2023-12-15T19:09
специальная военная операция на украине
россия
роман старовойт
курская область
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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Средства ПВО в Курской области продолжают работу, сбиты четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие. На данный момент уже сбиты четыре БПЛА", - сообщил Старовойт.Ранее глава региона предупрежда, что система ПВО работала над Курском.
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россия, роман старовойт, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Роман Старовойт, Курская область
В Курской области сбили четыре беспилотника

Старовойт: ПВО сбила четыре дрона в Курской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Средства ПВО в Курской области продолжают работу, сбиты четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
"ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие. На данный момент уже сбиты четыре БПЛА", - сообщил Старовойт.
Ранее глава региона предупрежда, что система ПВО работала над Курском.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРоман СтаровойтКурская область
 
 
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