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В Курской области сбили четыре беспилотника
В Курской области сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 15.12.2023
В Курской области сбили четыре беспилотника
Средства ПВО в Курской области продолжают работу, сбиты четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:01
2023-12-15T19:01
2023-12-15T19:09
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роман старовойт
курская область
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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Средства ПВО в Курской области продолжают работу, сбиты четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие. На данный момент уже сбиты четыре БПЛА", - сообщил Старовойт.Ранее глава региона предупрежда, что система ПВО работала над Курском.
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россия, роман старовойт, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Роман Старовойт, Курская область
В Курской области сбили четыре беспилотника
Старовойт: ПВО сбила четыре дрона в Курской области