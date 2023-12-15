https://ria.ru/20231215/bank-1916087063.html

В Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором

В Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором - РИА Новости, 15.12.2023

В Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором

Мужчина с топором напал на отделение банка в Нижневартовске, его задержали - что ему было нужно, выясняется, сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:58

2023-12-15T17:58

2023-12-15T17:58

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нижневартовск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Мужчина с топором напал на отделение банка в Нижневартовске, его задержали - что ему было нужно, выясняется, сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО. "Сегодня в вечернее время в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в отделение банка по улице 60 лет Октября ворвался мужчина, вооруженный предметом, похожим на топор. На место происшествия незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Совместными усилиями гражданин задержан", – говорится в релизе. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, на месте работает следственно-оперативная группа. Как добавили РИА Новости в УМВД, мужчину повезли на освидетельствование, потом доставят в отдел полиции: "Нужно определить, пьян он или нет".

https://ria.ru/20231215/ufa-1916019150.html

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нижневартовск

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нижневартовск, происшествия