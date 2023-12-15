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В Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором - РИА Новости, 15.12.2023
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17:58 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/bank-1916087063.html
В Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором
В Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором - РИА Новости, 15.12.2023
В Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором
Мужчина с топором напал на отделение банка в Нижневартовске, его задержали - что ему было нужно, выясняется, сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:58
2023-12-15T17:58
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нижневартовск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Мужчина с топором напал на отделение банка в Нижневартовске, его задержали - что ему было нужно, выясняется, сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО. "Сегодня в вечернее время в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в отделение банка по улице 60 лет Октября ворвался мужчина, вооруженный предметом, похожим на топор. На место происшествия незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Совместными усилиями гражданин задержан", – говорится в релизе. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, на месте работает следственно-оперативная группа. Как добавили РИА Новости в УМВД, мужчину повезли на освидетельствование, потом доставят в отдел полиции: "Нужно определить, пьян он или нет".
https://ria.ru/20231215/ufa-1916019150.html
https://ria.ru/20231213/frantsiya-1915566367.html
нижневартовск
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нижневартовск, происшествия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нижневартовск, Происшествия
В Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором

МВД: в Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Мужчина с топором напал на отделение банка в Нижневартовске, его задержали - что ему было нужно, выясняется, сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО.
"Сегодня в вечернее время в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в отделение банка по улице 60 лет Октября ворвался мужчина, вооруженный предметом, похожим на топор. На место происшествия незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Совместными усилиями гражданин задержан", – говорится в релизе.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Вчера, 13:58
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, на месте работает следственно-оперативная группа.
Как добавили РИА Новости в УМВД, мужчину повезли на освидетельствование, потом доставят в отдел полиции: "Нужно определить, пьян он или нет".
Французская полиция - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)НижневартовскПроисшествия
 
 
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