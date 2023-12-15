https://ria.ru/20231215/bank-1916087063.html
В Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором
В Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором - РИА Новости, 15.12.2023
В Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором
Мужчина с топором напал на отделение банка в Нижневартовске, его задержали - что ему было нужно, выясняется, сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:58
2023-12-15T17:58
2023-12-15T17:58
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нижневартовск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Мужчина с топором напал на отделение банка в Нижневартовске, его задержали - что ему было нужно, выясняется, сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО. "Сегодня в вечернее время в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в отделение банка по улице 60 лет Октября ворвался мужчина, вооруженный предметом, похожим на топор. На место происшествия незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Совместными усилиями гражданин задержан", – говорится в релизе. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, на месте работает следственно-оперативная группа. Как добавили РИА Новости в УМВД, мужчину повезли на освидетельствование, потом доставят в отдел полиции: "Нужно определить, пьян он или нет".
https://ria.ru/20231215/ufa-1916019150.html
https://ria.ru/20231213/frantsiya-1915566367.html
нижневартовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нижневартовск, происшествия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нижневартовск, Происшествия
В Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором
МВД: в Нижневартовсе задержали мужчину, напавшего на банк с топором