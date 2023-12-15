https://ria.ru/20231215/bangladesh-1916095196.html

МИД России предупредил о планах США организовать протесты в Бангладеш

МИД России предупредил о планах США организовать протесты в Бангладеш - РИА Новости, 15.12.2023

МИД России предупредил о планах США организовать протесты в Бангладеш

Неугодный США результат выборов в Бангладеш 7 января 2024 года может привести к действиям по дестабилизации обстановки в этой стране в духе "арабской весны",... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T18:38

2023-12-15T18:38

2023-12-15T18:52

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в мире

бангладеш

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Неугодный США результат выборов в Бангладеш 7 января 2024 года может привести к действиям по дестабилизации обстановки в этой стране в духе "арабской весны", заявили в МИД РФ.Согласно комментарию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства, в МИД уже отмечали роль западных дипломатов, в частности, посла США Питера Хааса, в дестабилизации обстановки в Бангладеш. С этой деятельностью в МИД связывают стычки с полицией и перекрытие дорог, которые противники власти устроили в Бангладеш 12-13 декабря. В министерстве заявили, что есть серьезные основания в ближайшие недели опасаться более серьезного давления, в том числе санкционного, на правительство Бангладеш с Запада."Под удар могут попасть ключевые отрасли промышленности, а также ряд должностных лиц, которых бездоказательно обвинят в препятствовании демократичному волеизъявлению граждан на предстоящих 7 января 2024 г. парламентских выборах. В случае не устраивающих США результатов народного волеизъявления вероятны попытки дальнейшей дестабилизации обстановки в Бангладеш по лекалам "арабской весны", - говорится в комментарии.Как отмечается, невелики шансы на то, что "в Вашингтоне одумаются и воздержатся от очередного грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства". "Уверены, однако, что вопреки всем проискам внешних сил решать вопрос о власти в Бангладеш в конечном итоге будет дружественный нам народ этой страны, и никто иной", - указывается в комментарии.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, бангладеш, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)