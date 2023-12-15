МИД России предупредил о планах США организовать протесты в Бангладеш
МИД России: США могут провести в Бангладеш сценарий в духе "арабской весны"
© AP Photo / A.M. AhadМужчина поднимает национальный флаг Бангладеш на крыше своего дома в Дакке
© AP Photo / A.M. Ahad
Мужчина поднимает национальный флаг Бангладеш на крыше своего дома в Дакке. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Неугодный США результат выборов в Бангладеш 7 января 2024 года может привести к действиям по дестабилизации обстановки в этой стране в духе "арабской весны", заявили в МИД РФ.
Согласно комментарию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства, в МИД уже отмечали роль западных дипломатов, в частности, посла США Питера Хааса, в дестабилизации обстановки в Бангладеш. С этой деятельностью в МИД связывают стычки с полицией и перекрытие дорог, которые противники власти устроили в Бангладеш 12-13 декабря. В министерстве заявили, что есть серьезные основания в ближайшие недели опасаться более серьезного давления, в том числе санкционного, на правительство Бангладеш с Запада.
"Под удар могут попасть ключевые отрасли промышленности, а также ряд должностных лиц, которых бездоказательно обвинят в препятствовании демократичному волеизъявлению граждан на предстоящих 7 января 2024 г. парламентских выборах. В случае не устраивающих США результатов народного волеизъявления вероятны попытки дальнейшей дестабилизации обстановки в Бангладеш по лекалам "арабской весны", - говорится в комментарии.
Как отмечается, невелики шансы на то, что "в Вашингтоне одумаются и воздержатся от очередного грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства". "Уверены, однако, что вопреки всем проискам внешних сил решать вопрос о власти в Бангладеш в конечном итоге будет дружественный нам народ этой страны, и никто иной", - указывается в комментарии.