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МВД задержало банду, обвиняемую в убийствах и вымогательстве 1,5 миллиарда - РИА Новости, 15.12.2023
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20:54 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/banda-1916114722.html
МВД задержало банду, обвиняемую в убийствах и вымогательстве 1,5 миллиарда
МВД задержало банду, обвиняемую в убийствах и вымогательстве 1,5 миллиарда - РИА Новости, 15.12.2023
МВД задержало банду, обвиняемую в убийствах и вымогательстве 1,5 миллиарда
Сотрудники ФСБ России и МВД России задержали участников ОПГ из 10 человек, которые подозреваются в причастности к убийству троих человек и вымогательству 1,5... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:54
2023-12-15T20:54
происшествия
россия
иркутская область
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
усть-кут
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России и МВД России задержали участников ОПГ из 10 человек, которые подозреваются в причастности к убийству троих человек и вымогательству 1,5 миллиардов рублей, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, в 2003 году 10 участников межрегиональной организованной группы "в ходе передела сфер криминального влияния на 47-м км автотрассы Усть-Кут – Звездный Иркутской области убили из огнестрельного оружия троих человек". "Кроме того, они вымогали у владельца одного из предприятий лесной отрасли акции и имущество на общую сумму порядка 1,5 миллиардов рублей", - сказала Волк. Возбуждены уголовные дела о вымогательстве и об убийстве (статьи 105 и 163 УК РФ). Представитель МВД отметила, что оперативники задержали подозреваемых в Красноярском крае, Московской, Иркутской и Новосибирской областях. "В ходе обысков изъяты два пистолета с приборами для бесшумной стрельбы, автомат, ружье, травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, две гранаты, патроны различного калибра, денежные средства", - рассказала Волк. Фигуранты заключены под стражу. Следствие продолжается.
https://ria.ru/20231108/opg-1908188800.html
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иркутская область
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происшествия, россия, иркутская область, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), усть-кут
Происшествия, Россия, Иркутская область, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Усть-Кут
МВД задержало банду, обвиняемую в убийствах и вымогательстве 1,5 миллиарда

МВД и ФСБ задержали банду, обвиняемую в убийствах и вымогательстве 1,5 миллиарда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России и МВД России задержали участников ОПГ из 10 человек, которые подозреваются в причастности к убийству троих человек и вымогательству 1,5 миллиардов рублей, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в 2003 году 10 участников межрегиональной организованной группы "в ходе передела сфер криминального влияния на 47-м км автотрассы Усть-Кут – Звездный Иркутской области убили из огнестрельного оружия троих человек".
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"Кроме того, они вымогали у владельца одного из предприятий лесной отрасли акции и имущество на общую сумму порядка 1,5 миллиардов рублей", - сказала Волк.
Возбуждены уголовные дела о вымогательстве и об убийстве (статьи 105 и 163 УК РФ).
Представитель МВД отметила, что оперативники задержали подозреваемых в Красноярском крае, Московской, Иркутской и Новосибирской областях.
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"В ходе обысков изъяты два пистолета с приборами для бесшумной стрельбы, автомат, ружье, травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, две гранаты, патроны различного калибра, денежные средства", - рассказала Волк.
Фигуранты заключены под стражу. Следствие продолжается.
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ПроисшествияРоссияИркутская областьИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Усть-Кут
 
 
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