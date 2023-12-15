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Мишустин назвал сумму, которую выделят регионам на ремонт автодорог
Мишустин назвал сумму, которую выделят регионам на ремонт автодорог - РИА Новости, 15.12.2023
Мишустин назвал сумму, которую выделят регионам на ремонт автодорог
Более 2,5 миллиардов рублей получат 12 российских регионов на ремонт автомобильных дорог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:10
2023-12-15T15:10
2023-12-15T15:32
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 2,5 миллиардов рублей получат 12 российских регионов на ремонт автомобильных дорог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу."Перераспределим из федерального бюджета свыше 2,5 миллиардов рублей. Их до конца текущего года получат 12 субъектов", - сказал он.Мишустин напомнил, что в 2024 году в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал сумму, которую выделят регионам на ремонт автодорог
Мишустин: свыше 2,5 миллиардов рублей получат 12 регионов на ремонт автодорог