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Мишустин назвал сумму, которую выделят регионам на ремонт автодорог - РИА Новости, 15.12.2023
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15:10 15.12.2023 (обновлено: 15:32 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/avtodorogi-1916042065.html
Мишустин назвал сумму, которую выделят регионам на ремонт автодорог
Мишустин назвал сумму, которую выделят регионам на ремонт автодорог - РИА Новости, 15.12.2023
Мишустин назвал сумму, которую выделят регионам на ремонт автодорог
Более 2,5 миллиардов рублей получат 12 российских регионов на ремонт автомобильных дорог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:10
2023-12-15T15:32
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 2,5 миллиардов рублей получат 12 российских регионов на ремонт автомобильных дорог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу."Перераспределим из федерального бюджета свыше 2,5 миллиардов рублей. Их до конца текущего года получат 12 субъектов", - сказал он.Мишустин напомнил, что в 2024 году в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал сумму, которую выделят регионам на ремонт автодорог

Мишустин: свыше 2,5 миллиардов рублей получат 12 регионов на ремонт автодорог

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабочий измеряет параметры асфальта
Рабочий измеряет параметры асфальта - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 2,5 миллиардов рублей получат 12 российских регионов на ремонт автомобильных дорог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.
"Перераспределим из федерального бюджета свыше 2,5 миллиардов рублей. Их до конца текущего года получат 12 субъектов", - сказал он.
Мишустин напомнил, что в 2024 году в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения.
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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