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Мишустин назвал сумму, которую выделят регионам на ремонт автодорог

Мишустин назвал сумму, которую выделят регионам на ремонт автодорог - РИА Новости, 15.12.2023

Мишустин назвал сумму, которую выделят регионам на ремонт автодорог

Более 2,5 миллиардов рублей получат 12 российских регионов на ремонт автомобильных дорог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:10

2023-12-15T15:10

2023-12-15T15:32

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 2,5 миллиардов рублей получат 12 российских регионов на ремонт автомобильных дорог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу."Перераспределим из федерального бюджета свыше 2,5 миллиардов рублей. Их до конца текущего года получат 12 субъектов", - сказал он.Мишустин напомнил, что в 2024 году в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин