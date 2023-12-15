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Парк муниципальных маршрутов Пермского края пополнился 17 автобусами

Парк муниципальных маршрутов Пермского края пополнился 17 автобусами - РИА Новости, 15.12.2023

Парк муниципальных маршрутов Пермского края пополнился 17 автобусами

Семнадцать новых автобусов пополнили парк муниципальных маршрутов в Пермском крае, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:12

2023-12-15T17:12

2023-12-15T17:12

пермский край

пермь

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Семнадцать новых автобусов пополнили парк муниципальных маршрутов в Пермском крае, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. В пятницу в Перми при участии главы Пермского края Дмитрия Махонина прошла церемония вручения транспортной техники, которая будет работать на маршрутах в регионе, информирует пресс-служба губернатора. "Главам пяти муниципальных образований Пермского края были переданы ключи от 17 новых автобусов, которые регион получил благодаря федеральной поддержке", – говорится в сообщении. Губернатор Махонин отметил важность обновления автобусного парка во всех муниципалитетах Пермского края. "Главное – это захотеть и приложить совместные усилия, тогда обновление подвижного состава продолжится. Хочется, чтобы люди по достоинству оценили новые автобусы", – цитирует Махонина пресс-служба губернатора. Как уточнили в ведомстве, Пермскому краю ранее был предоставлен специальный казначейский кредит для обновления пассажирского транспорта. Размер федеральных средств составляет почти 900 миллионов рублей. В рамках этой суммы заключены контракты на поставку 25 автобусов большого класса, 53 автобусов среднего и 20 автобусов малого класса. В первой партии из 17 единиц техники в регион поступили машины малого класса марки "ГАЗ". "Эта партия автобусов прибыла в регион досрочно. В 2024 году в Пермский край поступит еще 81 единица автотранспорта", – добавили в пресс-службе губернатора. По данным ведомства, новые машины оборудованы системами речевого и визуального информирования пассажиров, спутниковой навигацией, видеонаблюдением, системой контроля режима труда и отдыха водителя, кондиционером, аппарелью и площадкой для инвалидов. Кроме того, фасады всех автобусов оформлены в фирменную символику "300 лет Перми". На местные маршруты автобусы начнут выходить в конце декабря 2023 – начале января 2024 года, после того как пройдут необходимые регистрационные действия, пояснили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20231130/zakon-1912956261.html

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пермский край, пермь, дмитрий махонин